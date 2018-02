Multiconsult slår tilbake mot stortingspresidenten etter påstand om økt honorar

Stortingspresidenten hevder en regning på 95 millioner kroner utgjorde en stor del av den siste byggesprekken. Ifølge Multiconsult var det 12 millioner kroner.

Da den nye kostnadsoverskridelsen på 500 millioner kroner ble kjent tidligere i februar, forklarte stortingspresident Olemic Thommessen (H) det delvis med ekstraregningen for prosjekteringshonorar.

Ifølge Thommessen har selskapet Multiconsult lagt til 95 millioner kroner i økt honorarkrav i forhold til det som lå til grunn i kalkylen.

Hevder Stortinget ble varslet

Selskapet bestrider denne beskrivelsen, skriver Dagbladet.

– I november i fjor varslet vi Stortinget om at prosjektet per nå ligger an til å behøve 12.000 flere prosjekteringstimer fra oss. Det betyr økte prosjekteringskostnader på om lag 12 millioner, ikke 95 millioner som Thommessen har hevdet, sier Gaute Christensen i Multiconsult til avisen.

I tillegg påpeker han at Stortinget ble varslet i november om de økte kostnadene. Det skal dermed ikke ha vært noen økning i utgiftene knyttet til Multiconsult fra november til kostnadsoverskridelsen ble kjent i februar.

Selskapet har gitt Stortingets presidentskap en månedlig oppdatering i utgiftene som må påregnes, opplyser han.

Byggesprekken på Stortinget

At Stortinget selv valgte å være byggherre framfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser.

Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

Kilde: NTB

Terje Olsen, avdelingssjef i Stortingets eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdeling, sier at det dreier seg om økte kostnader på 95 millioner kroner, men at økningen har påløpt siden estimatet som ble lagt fram i midten av 2016.

Stortingets ansvar

Det er Stortingets ansvar å vurdere hva som har skjedd i den sterkt kritiserte byggesaken på Stortinget, mener statsminister Erna Solberg (H).

Da det i fjor vår stormet rundt stortingspresident Olemic Thommessen og hans håndtering av byggesaken, rykket Solberg ut med støtte til partifellen.

– Jeg påpekte i fjor vår at den prosjektorganiseringen som var på Stortinget, skjedde før hans tid. Den er ett av hovedproblemene nå, fordi den har vist seg å være veldig dårlig, sier Solberg til NTB mandag.

– Utover det mener jeg at man må vurdere det som har skjedd etter dette. Det er Stortingets ansvar å gjøre denne vurderingen, sier hun.

På direkte spørsmål om hun fortsatt har tillit til Thommessens håndtering av saken, svarer statsministeren:

– Det er Stortinget som gjør en vurdering av saken nå. Det blir veldig rart hvis jeg skal kommentere det spørsmålet hele tiden.

Byggeprosjektet på Stortinget har vokst fra oppussing av et kontorbygg til totalrenovering pluss bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel. Kostnadene har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.