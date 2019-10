Feil i betongblandingen årsak til at deler av taket i Fløyfjellstunnelen raste ned

En feil under blanding av betongen førte til at 300–400 kilo raste ned fra taket i Fløyfjellstunnelen i Bergen torsdag formiddag. Ingen ble skadd.

Det var et par kvadratmeter av taket inne i tunnelen som løsnet og falt rett ned i veibanen. I 9.30-tiden fikk en bil motorstans etter å ha kjørt inn i løsmassene, men de to som satt bilen, kom uskadd fra det.

– Dette skal ikke skje, og vi tar hendelsen veldig alvorlig, sier Per Arne Blindheim i Statens vegvesen til Bergens Tidende.

Det ble utført arbeid inne i tunnelen natt til torsdag, og i forbindelse med dette arbeidet ble det påført sprøytebetong, og det var deler av dette som raste ned.

– Vi har konkludert med at det skyldes at et stoff til herdingsprosessen ikke ble tilsatt. Dette var en periodisk feil, som betyr at det var i det feltet der betongen ramlet ut at stoffet manglet, sier prosjektleder Helge Gilberg i Statens vegvesen til avisen.

– Vi har gjennomført møte med alle involverte parter. Vi har gått gjennom hva som var blitt gjort og hva vi kan gjøre for at det ikke skjer igjen, sier Gilberg.

Hele tunnelen ble stengt i nordgående retning, noe som forårsaket lange køer i byen. Tunnelløpet kunne åpne igjen i 11.30-tiden.