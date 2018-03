Får gamere til å svette: - Ungdommene skal glemme at de trener

Playpulse er fortsatt på pilotstadiet, men testet ut på tusen personer som har syklet og svettet, ifølge medgründer Elina Willert uten å kjenne dørstokkmila.

Innovasjon Norges pris Female Entrepreneur 2018 For å søke om prisen må bedriften representere en nyskapende forretningsidé eller verdikjede som kan vokse internasjonalt og som svarer på et eller flere av FNs bærekraftmål.

må bedriften representere en nyskapende forretningsidé eller verdikjede som kan vokse internasjonalt og som svarer på et eller flere av FNs bærekraftmål. Prisen deles ut for 9. gang i år.

Til og med 2015 het prisen Årets gründerkvinne.

for 9. gang i år. Til og med 2015 het prisen Årets gründerkvinne. Innovasjon Norges jury sier de vil kåre en gründer som har høy gjennomføringsevne, ambisjoner og er en rollemodell som inspirerer flere kvinner til å satse på teknologiske vekstbedrifter.

sier de vil kåre en gründer som har høy gjennomføringsevne, ambisjoner og er en rollemodell som inspirerer flere kvinner til å satse på teknologiske vekstbedrifter. Årets hovedjury består av Johan H. Andresen i Ferd, Grete Faremo fra UNOPS, og administrerende direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth.

- Vi ser at vi har knekt en kode når det gjelder motivasjon, sier Willert.

Hun er en av søkerne til Innovasjon Norges Female Entrepreneur-pris 2018.

Produktet er allerede på markedet i flere piloter, blant annet på treningssentre og i en skoleidrettshall på Frøya.

- Nå jobber vi tett med kunder og brukere for å forberede full kommersiell lansering.

12-åringer syklet 2,2 mil

En gruppe som Playpulse har testet mye på, er unge gutter som spiller mye og som kanskje ikke er så fysisk aktive. Da de testet en gjeng 12 år gamle gutter, syklet hvert barn i gjennomsnitt 2,2 mil.

- De ville ikke slutte. Det var ganske sprøtt og veldig flott å se, sier Willert.

Spillet er laget sånn at du kommer langt med å være i god sykkelform, men du gjør det enda bedre ved å være i topp gamingform.

Gamere føler mestring i fysisk aktivitet

I løpet av testene har de sett mange eksempler på at gutter og jenter som ikke har følt mestring i sport før, har hatt det gøy med Playpulse.

Og selv om de har testet unge gutter mye, har de testet begge kjønn og ulike aldersgrupper, og ikke funnet noen forskjell.

Visste du at.. 38,2 % av etablererne i personlig eide foretak i Norge er kvinner, ifølge tall fra SSB. Elina Willert er en av dem.

- Vi ser ingen forskjell på opplevd engasjement eller glede mellom de ulike gruppene, sier Willert.

Les også: Gründere som tenkte delingsøkonomi

Du dør og respawner på sykkelen

Playpulse er et lagspill som spilles to mot to. For å trigge motivasjonen har de sett på eksisterende flerspiller-spill som de vet engasjerer, som Call of Duty og World of Warcraft.

- Det at du spiller på tid og gjerne mot andre, er veldig motiverende, sier Willert.

Spillet motiverer til korte peroder med høy aktivitet. Du kan risikere å bli skutt av motspillerne dine. Men da respawner du, selvfølgelig.

Sykling er skånsom trening for kroppen, og intervalltrening er effektiv trening.

Tror på stort marked i USA og Asia

Hun er helt sikker på at det er et internasjonalt marked for Playpulse.

Elina Willert Daglig leder for selskapet med fire, snart fem ansatte og en eier.

Willert jobbet på NTNU Technology Transfer Office som prosjektleder da hovedoppfinner Kristoffer Hagen tok kontakt.

Willert var med som prosjektleder i ett år og hoppet av og ble gründer i juni 2017.

- Norge er et fantastisk sted for tidlige piloter, men det er et lite marked og en tradisjon for utendørs trening, så må man tenke globalt.

Hun viser til at et konsept som Peloton, spinning hjemme, har hatt stor suksess.

- Vi mener at vi har minst like stort potensial som de har. Det man ser er at med digitalisering av trening er utrolig stor trend. Men mye handler om å jogge på tredemølle og se video.

De tenker også på hjemmemarkedet, de som vil ha en spinningsykkel med gamingopplevelse hjemme, men bygger seg opp først med multiplayeropplevelse i samme fysiske rom.

Andre gründerhistorier: Dette kan være løsningen på bråk i kontorlandskapet

Opplever masse støtte som kvinne i tech

Willert jobber bare sammen med menn i sitt team. Investorene er også bare menn.

- Men jeg opplever at jeg får masse støtte, ordentlig ordentlig støtte, og at alle synes det er oppriktig flott med mangfold, sier Willert.

- Jeg synes ikke det er noe forskjell på kvinner og menn i tech. Det er bare det at menn har hatt nesten monopol på teknologi fram til nå. Og kvinner i tech heier fram hverandre.

Hennes råd til kvinner som vurderer IT-bransjen er å kombinere med utdanning innen ledelse, for også å kunne bygge en bedrift.

- Og så tenker jeg at det er egentlig bare å kjøre på. Jeg tror at det kommer til å løsne snart. 20 prosent av oppstartselskapene i Norge har en kvinnelig grunder. Men jeg synes jeg hele tiden møter utrolig imponerende kvinnelige grundere.