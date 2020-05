Fagforbund kritiserer forslaget om å trekke iskanten sørover. Vil la den ligge i fred

Den oppdaterte forvaltningsplanen for de norske havområdene og det betente spørsmålet om hvordan iskanten skal defineres, var gjenstand for en høring i Stortingets energi- og miljøkomité torsdag.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) foreslår å flytte iskanten til der det i snitt finnes havis 15 prosent av dagene i april.

Equinor ser ingen problemer

Toril Inga Røe Utvik leder Equinors nordområdeenhet og representerte bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass i høringen. Hun slo fast at den tidligere avgrensningen på 30 prosent isfrekvens er en avgrensning og regulering som har fungert godt, men la samtidig til:

– Den foreslåtte endringen fra 30 til 15 prosent isfrekvens som grense for SVO iskantsonen, vil likevel i praksis etter vårt syn gi grunnlag for en videreføring av en forsvarlig næringsvirksomhet i de åpne områdene.

SVO er en forkortelse for et særlig verdifullt og sårbart område. TU har tidligere fortalt at endringen har helt marginal betydning i praksis.

«Uheldig og skuffende»

Utvik slo også fast at industrien har vært tydelig hele veien på at man ikke ønsker å drive virksomhet i aktuelle områder eller i iskantsonen.

Både LO og NHO sluttet opp om regjeringens forslag til forvaltningsplan og definisjon av iskanten og kalte den balansert. Andre næringsaktører var mindre entusiastiske.

– Vi er ikke enig med regjeringen når den skriver at det i lys av anbefalingene fra Faglig forum settes en grense for iskantsonen på 15 prosent havis i april, sier rådgiver Jørn Prangrød i Fellesforbundet.

Burde vært som i gamle dager

– Fellesforbundet mener det er uheldig at regjeringen går bort fra den 30-prosentgrensen som har vært forutsigbar og førende i samtlige forvaltningsplaner til nå, sier han.

Også Industri Energis leder Frode Alfheim er skuffet over at regjeringen velger å trekke iskanten lenger sør.

– Det er uheldig at regjeringen går bort fra 30-prosentgrensen som har vært førende i samtlige forvaltningsplaner som er lagt fram siden begynnelsen av 2000-tallet, sier han.

– Lytter ikke til råd

Miljøorganisasjonene er imidlertid fortvilet over regjeringens forslag og vil trekke iskanten lenger sør. De mener regjeringen i sitt forslag ikke lytter til klare, miljøfaglige anbefalinger.

– Alle de miljøfaglige etatene anbefaler å sette grensen lenger sør enn det regjeringen nå har gjort, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

– I tråd med miljøfaglig kunnskap og anbefalinger mener vi iskantsonen og grensen for petroleumsvirksomhet må settes til 0,5 prosent isfrekvens, sier hun.

Leder Frode Pleym i Greenpeace Norge understreket at det ikke er opp til politikerne, men forskerne å avgjøre et slikt spørsmål.

– Politikerne kan ikke definere hvor naturen er. Derfor ber vi dere innstendig om å lytte til de miljøfaglige rådene og definere iskanten ved 0,5 prosent isfrekvens, sier han.

Det pågår nå forhandlinger i energi- og miljøkomiteen mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF og Fremskrittspartiet om forvaltningsplanen. Målet er å komme i mål med saken før sommeren.