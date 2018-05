Få nordmenn vil fly mindre for å redde miljøet

Tallene kommer fram i NHO Reiselivs årlige «grønne reisegallup» som gjennomføres av Kantar TNS.

Her svarer 17 prosent at de er villig til å redusere antall flyreiser for «å bidra til et grønt skifte i Norge».

Flest svarer at de er villig til å bli flinkere på kildesortering (46 prosent), å gå eller sykle mer (45 prosent) eller å kjøpe mer kortreist mat (40 prosent) for å skåne miljøet.

– Fly er ofte nødvendig for å komme seg fra A til B, og alle prognoser viser at vi kommer til å reise mer i fremtiden. Derfor må det tilrettelegges for tiltak som er enkle og realistisk å få til for folk flest, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

Utbygging på naturens premisser: Her jobber tre miljørådgivere på fulltid sammen med ingeniørene

Mer villig til å spise mindre storfe

Miljøtiltakene som er minst populære blant de spurte er å spise mindre storfekjøtt (32 prosent), bruke mer kollektivtransport (31 prosent) og å redusere antall flyreiser (17 prosent).

14 prosent svarer at de er villig til å redusere antall reiser til utlandet, mens kun 5 prosent er villig til å redusere antall reiser i Norge.