F-35 er på vei til Øst-Europa

I dag finnes det rundt 500 F-35 som flyr fra 21 baser rundt om i verden, inkludert Ørland i Norge.

Om fire års tid er det sannsynlig at denne lista kan suppleres med baser i Polen.

Ifølge den polske forsvarsministeren Mariusz Błaszczak, ligger det an til at Polen i løpet av neste uke bestiller 36 F-35A.

Supplerer F-16

Forsvarsminister Mariusz Błaszczak besøkte Eglin-basen i Florida i fjor sommer i forbindelse med det kommende F-35-kjøpet. Foto: Airman 1st Class Emily Smallwood

Forsvarsministeren sa dette til polsk radio onsdag, og uttalelsen er siden plukket opp av flere forsvarsnettsteder rundt om i verden. Hvor mye Polen må ut med for disse flyene, er ikke kjent. Det er ikke utenkelig at dette er blant forhandlingspunktene nå.

Mens F-35 blant annet i Norge erstatter F-16, vil de i Polen komme som supplement. Deres nyere jagerfly har mange timer igjen før de må fases ut.

Polen ble operativ med sine første av totalt 48 F-16 block 52, eller «Jastrząb» som de kalles der, i 2006. Da overtok de for Mig-21. De nye amerikanske kampflyene vil i stedet overta for eldre russiske/sovjetiske, Mig-29 og Su-22.

Toprosentmålet

Polen er blant Nato-landene som oppfyller målet om å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på forsvar.

Polen har og er i ferd med å få en god del forsvarsmateriell som er likt eller ganske likt det vi finner i Norge. I lufta er det ikke bare F-16, men også AW101, lignende de norske redningshelikoptrene, som de har bestilt til «combat search and rescue» (csar) og antiubåtoperasjoner (ASW).

Polen var den første eksportkunden for NSM. De bruker kongsbergmissilet til landbasert kystforsvar, slik også USA er i ferd med å gjøre nå.

På hærsida har Polen kjøpt K9-chassis som de monterer egne tårn på, lignende det nye norske K9 Vidar-artilleriet, og har dessuten Leopard 2A4-stridsvogner. I motsetning til Norge, er Polen i gang med å oppgradere disse.

Polen brukte tidligere norske ubåter. De kjøpte fire ubåter i Kobben-klassen da Norge oppgraderte til Ula-klassen. Også Polen er i ferd med å erstatte disse, og fra norsk side har det vært et håp om å få til et samarbeid. Enten på felles anskaffelse av 212CD, eller at Polen kjøper brukte 212A. I stedet er det sannsynlig at Polen kjøper brukte ubåter i Södermanland-klassen fra Sverige.