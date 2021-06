Hydrogen som energibærer og brenselcelle kan være en mulig vei til nullutslippsskip i framtida. EU vil samarbeide med private for å forske og utvikle teknologier og løsninger. Her fra Kongsberg Energy Lab på Kongsberg, som har et hybridlaboratorium med blant annet en Ballard brenselcelle på 30 kW.

(Foto: Geir Christensen/Kongsberg Maritime AS)