Etter 20 års forbud: Blyforurensning fra bensin kan stadig spores i London

Arven etter blyholdig bensin henger fortsatt i luften over London. Selv om blybensin ble forbudt i 1999, inneholder de luftbårne partiklene i byen fortsatt mer bly enn bakgrunnsnivået. Det skriver Imperial College London på grunnlag av en ny studie publisert i tidsskriftet PNAS.

Ifølge studien kan opptil 40 prosent av dagens blyforurensning spores tilbake til blyholdig bensin. Og selv om blykonsentrasjonen siden forbudet har falt fra 300 ng / m3 til 8 ng / m3, er forskerne fortsatt bekymret. Det er ingen nedre grense for når bly kan sies å være trygt for mennesker.

– Langvarig eksponering for til og med et lavt nivå av bly kan ha en negativ innvirkning på helsen. Selv om helsekonsekvensene fremdeles er ukjente, viser studien vår at blyholdig bensin fremdeles er skyld i en eksponering som potensielt kan være skadelig, sier Dr. Eléonore Resongles, som ledet studien.

Fortidens synder

Tidligere har mennesker over hele kloden brukt bly til en rekke formål. Bly ble brukt i batterier, i maling, i legeringer og altså også i bensin.

Metallet kan imidlertid påvirke utviklingen av nervesystemet hos barn, samt forårsake hjerte- og karsykdommer og redusere reproduksjon hos voksne. Derfor ble blyholdig bensin forbudt i store deler av verden - i Danmark i 1994 (salg av blyholdig bensin tok slutt i Norge i 1996).

I tråd med studien i London antyder imidlertid tidligere studier fra Sao Paolo i Brasil at forurensningen fra blyholdig bensin forblir i luften lenge etter forbudet.

Bly i blodet

Basert på den siste studien oppfordrer forskerne til grundig å undersøke blynivået i befolkningens blod. Hvis slike studier viser at nivået er problematisk, mener forskerne at myndighetene må ta grep.

– Blyinnholdet i luften har nådd et nivå som det er vanskelig å presse videre med dagens politiske tiltak, sier Resongles.

Et mulig grep kan være å dekke jorden i byen med jord fra landet. En stor del av blyet ligger i bakken og på veiene, hvor vind og trafikk virvler den opp i luften. Denne løsningen har blitt brukt i New Orleans tidligere, og studier på barn viste at det førte til et lavere blyinnhold i barnas blod.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.