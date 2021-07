Er det bra at Tesla også blir en strømleverandør for andre elbiler?

Tesla-sjef Elon Musk tvitret tidligere i uka som forventet at selskapet kommer til å åpne ladestasjonene for andre bilmerker.

TU har flere ganger fortalt om planene, og blant annet inngående forklart hvorfor det antakelig også blir slik at slett ikke alle elbilmodeller kommer til å dra nytte av tilbudet.

Ifølge tjenesten nobil.no har Tesla per i dag 1049 ladepunkter, noe som bare utgjør drøyt 5 prosent av det totalt antall tilgjengelige punkter i den norske ladedatabasen. Men det er også drøyt 1000 ladepunkter med svært høy effekt, noe som gjør dem attraktive for elbilister på veien som ikke har lyst til å stå i lang tid ved en 50 kW lader for å fylle batteriet fra kanskje 5 til 80 prosent – særlig hvis bilen kan ta i mot langt høyere effekt.

Mange planer

Dessuten: Det er ikke dagens ladenettverk som er basisen for Teslas vurderinger, men hvordan det kommer til å se ut i framtiden. Ifølge Tesla selv, foreligger det en rekke planer om å etablere nye ladestasjoner – selvsagt også i Norge.

Mens utbyggingen av ladestasjoner i Norge svært lenge nærmest var basert på at stasjonene ikke skulle trekke for mye strøm, har Tesla hatt en helt annen – og riktigere – tilnærming: Det skal gå fort.

Slik presenterer Tesla selv sine utbyggingsplaner for nye ladestasjoner i Sør-Norge og Sør-Sverige. Skjermbilde: Tesla

Nå ser vi at det nettopp er i den retningen utviklingen går. TU testet nylig Ioniq 5, som har en ekstrem ladehastighet som gjør at batteriet i praksis fylles på under ti minutter. Det er ikke like raskt som å putte bensin på tanken, men det er nært nok.

Strategi: Innfallsmetoden

Jeg tipper denne utviklingen bare vil fortsette. Selv om batterikostnadene er ventet å falle voldsomt i løpet av dette tiåret, vil vi ha en del modeller i framtiden som er billige fordi de har relativt sett kort rekkevidde målt mot blant annet Ioniq 5 og Teslas modeller.

Norge har nærmest som strategi at ladenettverket skal bygges ut etter innfallsmetoden

Men om Tesla da får en dominerende posisjon som strømleverandør til store deler av Elbil-Norge, er det bra? Burde ikke det være en oppgave for Statkraft, BKK og andre? Norge har litt flåsete sagt nærmest som strategi at ladenettverket skal bygges ut etter innfallsmetoden. Da kan det like gjerne være Tesla som noen andre. Men det er synd at det ikke er en norsk leverandør som tar denne rollen.

Riktignok har Enova spilt en til dels viktig rolle i utbyggingen av en del stasjoner der det ikke har vært interesse nok i markedet. En illustrasjon på hvor lite gjennomtenkt strategien hittil har vært, er kritikken som Elbilforeningen fremmet i fjor, om at regjeringen teller med 60 prosent flere ladepunkter enn det som kan brukes.

Enda mindre oversiktlig

Så får det heller være at vi med nok en leverandør blir enda mer avhengige av at noen andre utvikler tjenester som gjør at du kan lade på tvers av de forskjellige nettverkene, enten det er via apper som den VG nylig har utviklet, eller ladebrikker som forhåpentligvis virker flest mulig steder.

Hver gang vi skriver om ladenettverket i Norge, får vi gjerne meldinger fra lesere som påpeker at de selv aldri lader på disse stasjonene. Noen av dem klarer ikke å unnlate å nevne at de kjører Tesla, og hvorfor kan ikke andre like gjerne gjøre det samme. Og trenger man da egentlig et veldig stort ladenettverk?

Vel, selv i hovedstaden viser det seg overraskende vanskelig for mange å kunne lade bilen hjemme. Selv med nye regler som skal sikre at styrer i borettslag ikke kan nekte deg å få på plass infrastruktur. Kanskje mangler det kapasitet i området, eller de to av tolv i sameiet som har elbil har ikke lyst til å pålegge resten av beboerne det som oppleves som store investeringskostnader nå.

Vi kommer til å trenge mange ladepunkter langs det offentlige veinettet i framtiden – også om 15-20 år, når elbilene har utviklet seg ytterligere. Kanskje det da blir helt vanlig å lade hos Tesla, enten du kjører VW, Ioniq eller Xpeng?