Equinor vil bruke nesten 200 milliarder på fornybar energi de neste fem årene

Equinor lanserer i dag en plan for hvordan de skal få til en raskere omstilling av selskapet. De forventer å produsere mindre olje og gass enn i dag som følge av redusert etterspørsel, samtidig som en betydelig vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger vil gi raskere endring fram mot 2030 og 2035.

Strategien er oppsummert i fire hovedpunkter, som blant annet innebærer økte investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger.

Ifølge selskapet har de et mål om disse investeringene skal utgjøre over 50 prosent av de årlige bruttoinvesteringer innen 2030. Bruttoinvesteringer er definert som investeringer før prosjektfinansiering. I fjor var disse på under 5 prosent.

Selskapet forventer dessuten å bruke 23 milliarder dollar, omkring 191 milliarder norske kroner, brutto i fornybar energi fra 2021 til 2026 og de skal øke andelen av totale investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger fra om lag 4 prosent i 2020 til over 50 prosent innen 2030.

Vil lagre mer CO2

Equinor melder nå at de, basert på tidlig inngang i nye områder med lave kostnader, venter å nå en installertkapasitet i fornybar energi på 12-16 GW (Equinors andel) innen 2030. I november var planen å nå samme mål fem år senere, i 2035.

For å gjenspeile dagens markedsnivå justerer Equinor forventet realavkastning til 4-8 prosent, og vil fortsette å søke oppnå høyere avkastning på egenkapitalen gjennom prosjektfinansiering, skriver selskapet.

I tillegg ser selskapet nye forretningsmuligheter som bygger på selskapets ledende posisjon innen CO 2 -håndtering og hydrogen til å utvikle nye verdikjeder og markeder. Equinors ambisjon er å utvikle kapasiteten til å lagre 15-30 millioner tonn CO 2 per år innen 2035, og levere rent hydrogen til 3-5 industriklynger.

Det første lageret i Nordsjøen, som er en del av det norsker Langskip-prosjektet, skal stå klart i 2024 og ha en kapasitet på 1,5 millioner tonn CO 2 i året. Men Equinor har tidligere uttalt at de har kunder som potensielt vil lagre 48 millioner tonn CO 2 i året.

Equinor har ambisjoner om å bli et klimanøytralt selskap innen 2050, inkludert utslipp fra produksjon og forbruk av energi. Nå melder selskapet også at de vil redusere netto karbonintensitet med 20 prosent innen 2030 og 40 prosent innen 2035.

– Vår strategi er å akselerere omstillingen av Equinor, samtidig som vi styrker vår kontantstrøm og avkastning. Vi forbedrer vår olje- og gassportefølje for å levere enda sterkere kontantstrøm og avkastning med lavere utslipp fra produksjonen, og vi forventer betydelig og lønnsom vekst innen fornybar energi og lavkarbonløsninger. Dette er en strategi for å skape verdi som en leder i det grønne skiftet, sier konsernsjef Anders Opedal.

Balansepris på under 35 dollar fatet

Men oljen kommer fortsatt til å være en sentral del av selskapet. Equinors olje- og gassportefølje kan levere en fri kontantstrøm etter skatt og investeringer på 45 milliarder dollar, altså 374 milliarder norske kroner, fra 2021 til 2026.

Nye prosjekter som kommer i produksjon innen 2030 har en gjennomsnittlig balansepris på under 35 dollar per fat og en tilbakebetalingstid på under 2,5 år, beregnet med en oljepris på 60 dollar per fat.

På norsk sokkel uttaler selskapet at de skal optimalisere sine operasjoner, for å levere en gjennomsnittlig fri kontantstrøm på om lag 4,5 milliarder dollar, tilsvarende 37 milliarder norske kroner, per år, i perioden 2021-2030. Ytterligere forbedringer på Johan Sverdrup har dessuten redusert balanseprisen for feltet med 25 prosent til 15 dollar per fat.

Internasjonalt skal Equinor forbedre porteføljen ved å gå ut av egenopererte felt innen ukonvensjonelle ressurser og prioritere offshore operasjoner der selskapet kan utnytte sin kjernekompetanse.

Strategien

Hovedpunkter fra strategioppdateringen: