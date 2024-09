21 selskaper har søkt om nye områder for oljeleting

Sokkeldirektoratet opplyser at 21 selskaper har søkt om nye letelisenser på norsk sokkel i den siste utlysningsrunden.

– Det er svært gledelig at selskapene fremdeles har stor tro på mulighetene som ligger i videre leting på norsk kontinentalsokkel, sier energiminister Terje Aasland, i en pressemelding.

Han understreker videre at leting og nye funn er avgjørende for å bremse det ventede fallet i produksjon på 2030-tallet.

– At vi lykkes med å påvise og bygge ut nye felt er ikke bare viktig for sysselsetting, verdiskapning og statlige inntekter her hjemme. Det er også viktig for energisikkerhet i Europa, sier statsråden.

Utvidet i nord

Han får støtte fra Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Offshore Norge.

– Dette er gode nyheter. For at vi skal kunne levere energien Europa etterspør er vi avhengig av attraktivt areal. Den brede interessen fra industrien i denne runden viser at selskapene har stor tro på norsk sokkel. Dette gir trygghet for arbeidsplasser og sikrer fremtidig verdiskaping, sier han.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de mest kjente leteområdene på norsk sokkel.

TFO ble i år utvidet med totalt 37 blokker i Barentshavet og Norskehavet, og omfatter nå størstedelen av de tilgjengelige leteområdene.

Da søknadsfristen gikk ut 3. september hadde departementet fått inn søknader om nye tildelinger fra til sammen 21 selskap. Av konkurransemessige hensyn offentliggjør ikke departementet det totale antallet søknader.

Det er lagt opp til en tildeling i starten av 2025.

Dette er selskapene som har søkt:

A/S Norske Shell

Aker BP ASA

Concedo AS

ConocoPhillips Skandinavia AS

DNO Norge AS

Equinor Energy AS

INPEX Idemitsu Norge AS

Lime Petroleum AS

M Vest Energy AS

OKEA ASA

OMV (Norge) AS

Pandion Energy AS

Petrolia NOCO AS

PGNiG Upstream Norway AS

Repsol Norge AS

Source Energy AS

Sval Energi AS

TotalEnergies EP Norge AS

Vår Energi ASA

Wellesley Petroleum AS

Wintershall Dea Norge AS

Fortsetter med høye investeringer

Equinor er blant selskapene som har sagt at de vil fortsette med et høyt investeringsnivå på norsk sokkel, også i årene fremover. Selskapet planlegger å investere mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig på norsk sokkel, frem mot 2035. Det er det samme nivået de har hatt de siste årene.

– Vi planlegger store investeringer på norsk kontinentalsokkel de neste årene. Og ved å gjøre det vil vi kunne beholde verdiskapingen fra norsk sokkel, sa lete- og produksjonsdirektør Kjetil Hove på en pressekonferanse på oljekonferansen ONS.

Equinor forventer at de vil produsere 1,2 millioner millioner fat i 2035, som er det samme nivået som de startet dette årtiet med.

Senere samme dag ble Equinor-sjef Anders Opedal satt til veggs av en demonstrant som spurte hvordan han fikk sove om natten.

