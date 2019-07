Equinor slo Ørsted: vant stort vindkraftanbud i delstaten New York

Den skal levere strøm til en halv million husstander i delstaten. Nyheten ble sluppet torsdag kveld i en pressemelding fra Equinor.

– Alt er jo stort i New York! Vi er stolte av at vi skal levere fornybar energi til minst en halv million familier i New York, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, til VG.

Danske Ørsted og franske EDF Renewables var noen av konkurrentene om det som ligger an til å bli en av USAs største havvindparker.

– Vi skal bygge mellom 60 og 80 vindmøller, hver av dem opp mot 250 meter høye. Det er dobbelt så høyt som Oslo Plaza og ikke langt unna tre ganger så høyt som Frihetsgudinnen. Vi forventer å investere i størrelsesorden 25 milliarder kroner i dette prosjektet, sier Eitrheim til VG.

– Prosjektet vil bli det største havvindprosjektet under kontrakt i vår portefølje. Vi ser fram til å utvikle Empire Wind sammen med lokale myndigheter, lokalsamfunnene og industrien i USA, sier Eitrheim til NRK.

Ifølge delstatens egne nettsider gikk imidlertid en annen kontrakt til Ørsted og Eversource, på 880 MW som skal utvikles ved Long Island. Dette prosjektet er dermed i utgangspunktet større enn kontrakten Equinor ble tildelt. Torsdag kveld har ikke Ørsted lagt ut noen melding om denne kontrakten på sine nettsider.

Tapte i New Jersey

Som Teknisk Ukeblad tidligere har fortalt, var Equinor også med i kampen om å få bygge ut en vindpark i New Jersey, nabodelstaten til New York. For under en måned siden ble det imidlertid klart at danske Ørsted gikk seirende ut der. Dette prosjektet er på rundt 1.100 megawatt, mens Equinors vinnerbud i New York er på 816 megawatt.

Til sammenligning er Norges største vindkraftanlegg, Roan vindpark i Trøndelag, på 256 megawatt.

Equinor skriver i sin melding at prosjektet ventelig vil omfatte utbygging av 60-80 vindturbiner, med en installert kapasitet på mer enn 10 MW hver.

«Samlede investeringer vil være på om lag 3 milliarder USD, og prosjektet skal kunne forsyne over 500.000 hjem i New York med strøm, med antatt oppstart sent i 2024», skriver Equinor.

– Prosjektet vil bli det største havvindprosjektet under kontrakt i vår portefølje. Vi ser fram til å utvikle Empire Wind sammen med lokale myndigheter, lokalsamfunnene og industrien i USA, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i meldingen.

Selskapet selv har erkjent at det har jaktet på flere prosjekter enn de har klart å få tak i.

– Vi leter med lys og lykter for å vokse innen fornybar energi, men konkurransen er hard og tilgangen på prosjekter går for sakte, sa Equinors sjeføkonom Eirik Wærness til TU tidligere i sommer.

Ny klimalov i New York

Delstaten New York forteller i en melding at guvernør Andrew Cuomo også signerte en ny klimalov, som stiller langt strengere krav til energimiksen i delstaten. New York skal ned på null klimagassutslipp på lang sikt, og innen 2030 ha 70 prosent fornybar elektrisitetsproduksjon – og være oppe på 100 prosent innen 2040.

Delstaten skal installere 9.000 MW havvind innen 2035, og 6.000 MW solceller innen 2025, ifølge meldingen.

Liz Burdock, daglig leder i det amerikanske industrinettverket for havvind, sa til Teknisk Ukeblad tidligere i år at staten New York langt i fra er alene om å satse. Andre stater som satser stort på havvind er New Jersey og Massachusetts.