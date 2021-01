Equinor vant kjempekontrakt for havvind i New York

Den samlede leveransen til delstaten blir på 3,3 gigawatt (GW), opplyser Equinor.

Dette fordeler seg på 1.260 megawatt (MW) fra Empire Wind 2 og 1.230 MW fra Beacon Wind 1, noe som kommer i tillegg til den inngåtte avtalen om å forsyne New York med 816 MW fra Empire Wind 1.

BP er Equinors strategiske partner i utbyggingen.

Ifølge E24 er Empire Wind beregnet å utgjøre en investering på rundt 25 milliarder kroner, noe som tilsvarer en mellomstor norsk oljeutbygging.

Tidenes største kontrakt

Equinor skriver selv i en pressemelding at dette er tidenes største kontrakt for havvind i USA.

Iverksetting av innkjøpstildelingen forutsetter en vellykket forhandling av en kjøps- og salgsavtale, som partnerskapet ser fram til å sluttføre sammen med New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), melder Equinor.

Som en del av tildelingen fra NYSERDA skal selskapene samarbeide med delstaten om å bygge om to havneanlegg i delstaten – South Brooklyn Marine Terminal (SBMT) og havnen i Albany — til storskala industrianlegg for havvindleveranser for å utvikle New York til et knutepunkt for havvindindustri.

– Equinor og delstaten New York skal jobbe sammen for å utvikle en solid industri for havvind, som skal kunne produsere og sammenstille utstyr. New York demonstrerer de store fordelene med havvind for å nå klimamålene og for å stimulere økonomisk aktivitet, sier Siri Espedal Kindem, direktør for USAs østkyst i NES.

– Et av verdens mest attraktive vekstmarkeder

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor uttaler i meldingen:

– Disse prosjektene skal levere fornybar kraft til New York, og vil spille en viktig rolle i delstatens arbeid for å bli et globalt knutepunkt for havvind. Østkysten av USA er et av verdens mest attraktive vekstmarkeder for havvind. Dette er et gjennombrudd for vår havvindvirksomhet i USA, og bekrefter Equinors ambisjon om å være et ledende selskap i det grønne skiftet. Prosjektene gir økt verdiskaping gjennom stordriftsfordeler og støtter vår strategiske ambisjon om å bli et globalt ledende havvindselskap.