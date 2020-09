Equinor selger halvparten av havvindprosjekt i USA til BP

Equinor har inngått en avtale med BP om salg av eierandeler på 50 prosent i havvind-lisenser på østkysten av USA for 1,1 milliarder dollar.

Med denne transaksjonen etablerer de to selskapene også et strategisk partnerskap for ytterligere vekst innen havvind i USA, opplyser Equinor i en pressemelding.

Salget har en samlet pris før justeringer på 1,1 milliarder dollar.

Equinor har i dag en eierandel på 100 prosent i både Empire Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av delstaten New York, og Beacon Wind-lisensen, som ligger utenfor kysten av Massachusetts.

I tråd med strategien

Kraftproduksjonen fra hvert område vil være tilstrekkelig til å forsyne over 1 million hjem med strøm, ifølge Equinor.

Om lisensene Empire Wind ligger 15-30 miles sørøst for Long Island og dekker et område på 80.000 acres med havdyp på mellom 65 og 131 fot. Lisensen ble kjøpt i 2017 og blir bygd ut i to faser med potensial for en samlet installert kapasitet på over 2 GW.

Beacon Wind ligger 60 miles øst for Montauk Point og 20 miles sør for Nantucket og dekker et område på 128.000 acres. Lisensen ble kjøpt i 2019 og har potensial til å bli bygd ut med en samlet kapasitet på over 2,4 GW.

Turbinene som skal benyttes forventes å ha en installert kapasitet på mer enn 10 megawatt hver.

– Transaksjonen er i tråd med Equinors fornybarstrategi om å sikre tidlig tilgang til attraktive områder for storskala utbygginger, modne utbyggingsprosjekter og skape verdi ved nedsalg fra posisjoner med høy eierandel, skriver selskapet.

Equinor vil fortsette som operatør for begge prosjektene i utviklings-, bygge- og driftsfasen. Havvindparkene vil etter hvert få lik bemanning fra begge selskaper.

– Vi ser fram til å samarbeide med BP som deler vår ambisjon om sterk vekst innen fornybar energi. Partnerskapet understreker begge selskapenes ønske om å akselerere energitransisjonen. Ved å kombinere våre styrker, vil vi sammen kunne utvikle en lønnsom havvindvirksomhet i USA, sier konsernsjef i Equinor, Eldar Sætre.