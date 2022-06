Området ligger om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Vestland. I en pressemelding skriver Equinor at havvindparken skal ha en installert kapasitet på om lag en gigawatt, og en årsproduksjon på omtrent 4,3 terawattimer.

Ifølge Equinor kan Trollvind via en forbindelse til land forsyne det meste av behovet for kraft til å drive Troll- og Osebergfeltene.

– Trollvind er et konsept hvor fornybar kraft både bidrar til utslippskutt gjennom elektrifisering, leverer kraft til et område hvor kraftmangel allerede har skapt utfordringer for ny industriutvikling og Norge beholder ledertrøyen i industrialiseringen av flytende havvind, sier konsernsjef Anders Opedal i Equinor.