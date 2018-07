Equinor starter leteboring i Barentshavet

I løpet av de neste ukene starter Equinor årets leteboring i Barentshavet. Samtidig er allerede planleggingen for 2019 i gang.

I fjor gjennomførte selskapet sin første leteboring i Barentshavet på flere år. Forventningene var høye, men resultatet ble skuffende. Bare ett funn av en viss betydning ble gjort i de fem brønnene.

I august starter boringen av den første av fire letebrønner. I år er det brønnen Skruis det er knyttet størst forventning til, skriver Sysla.

– Vi håpet å gjøre et stort funn som kunne forsvare en selvstendig utbygging. Samtidig var vi klar over usikkerheten. Barentshavet er enormt, og vi må være tålmodige, sier pressekontakt Morten Eek i Equinor.

Høyest sannsynlighet

– Det er et godt prospekt i et kjent område. Det er der sannsynligheten for funn er høyest.

Skruis ligger nær Johan Castberg-feltet, som allerede er under utbygging og skal starte produksjonen i 2022. Nærheten til dette feltet gjør at et eventuelt funn lettere kan settes i produksjon.

Selv om årets leting ikke har startet ennå, er oljeselskapet i gang med planleggingen av neste års leting.

– Vi kommer til å lete uavhengig av hvordan det går i år og jobber med konkrete brønner, sier Eek.