Equinor-sjef Eldar Sætre bør sette seg på flyet til Bahamas så snart som mulig

Det forblåste tankanlegget South Riding Point på Grand Bahamas Island utgjør en liten del av Equinors virksomhet. Likevel har det fått internasjonal oppmerksomhet – fra både New York Times, Reuters og andre – etter at rekordorkanen Dorian herjet i det Karibiske øyriket.

Bildene fra Equinors tankanlegg har gått verden rundt og viser oljerike tanker uten tak. De buede takene ble rett og slett revet av på fem av de ti tankene. Dermed fikk Dorians vindkast tak i olje som den spredde i omgivelsene. Det hele ser temmelig grisete ut. Aftenposten har blant annet hatt egne reportere på stedet – og har beskrevet situasjonen og snakket med lokale representanter for myndighetene på Bahamas.

Dras frem som syndebukk

Etter hva vi forstår, har Equinor hatt et godt omdømme på Bahamas. Det er heller ingen grunn til å mistenke selskapet for ikke å ha fulgt alle regler og spesifikasjoner da de bygde anlegget.

Vi har heller ingen grunn til å tro at Equinor ikke gjør sitt ytterste for å rydde opp etter ulykken. Derimot skulle vi selvsagt ønske at ting hadde skjedd enda raskere. Det svir liksom litt når vårt eget Equinor dras frem som syndebukk i internasjonale medier, som New York Times, eller nyhetsbyrået Reuters. Vi ønsker at det skal gå over. Og skulle ønske at Equinor omtrent var på pletten som troll i eske da orkanen (endelig) flyttet på seg.

Slik er det selvsagt ikke. Vi tror at Equinor har gjort hva de kunne – så raskt det lot seg gjøre. Det har vi tillit til.

Handler om bransjens fremtid

Likevel mener vi at Equinor må gjøre sitt ytterste for å strekke seg – enda lenger – for å rydde opp – raskt. Om det er mulig.

Vår utålmodighet dreier seg ikke utelukkende om forholdene på Bahamas. Men også om bransjens fremtid. Olje- og gassindustrien snakker ofte om at klima og miljø handler om følelser. Gjerne i forbindelse med skader som oppstår når det noen ganger går galt. Som på Bahamas. Da spiller følelser naturligvis inn. Og så langt kan det virke som om Equinor undervurderer følelsene skapt av bildene fra Bahamas.

Og nettopp den dimensjonen bør Equinor vurdere om de kan bli bedre på. Raskt.

Om Equinor kan vise verden at de gjør sitt ytterste for å rydde opp – og strekker seg ekstra langt i å vise at de gjør det – vil det bidra til å hjelpe norsk petroleumsvirksomhet både ute og hjemme.

Det vil dessuten hindre at Equinor havner i en felle à la BP etter eksplosjonen og utblåsingen ved oljeplattformen «Deepwater Horizon» i Mexicogolfen i 2010. Hverken BP eller toppsjef Tony Hayward kom særlig godt ut av å underspille omfanget av ulykken i april 2010. Det endte da også med at Hayward måtte gå av som BP-sjef noen måneder etter – i oktober samme år.

Økt skepsis i finansmarkedene

Ja, det er stor forskjell mellom Deepwater Horizon og ulykken ved South Riding Point. Det er heller ingen grunn til å mistenke Equinors toppsjef Eldar Sætre for å underkommunisere alvoret etter utslippet som følge av Dorian.

Det er imidlertid viktig å ta inn over seg at det ikke er udelt populært å være oljeselskap for tiden. Får du ikke pisk fra ungdommen, så vanker det i økende grad skepsis fra finansmarkedene. Et eksempel på det siste er det danske pensjonsfondet MP Pension som nylig erklærte at de hiver ut oljeselskaper fra porteføljen, fordi selskapene ikke lever opp til internasjonale klimaavtaler.

Ap og Høyre har ikke vist at de mener det. De har ikke møtt de unge velgernes følelser for temaene

Trenden er ikke ny, men brer om seg i omfang. Politisk ser vi dessuten at våre største partier lekker unge velgere til konkurrenter fordi de store – ja, vi snakker om Ap og Høyre – ikke har hatt et tilstrekkelig og tydelig nok engasjement for nettopp miljø og klima. De har ikke vist at de mener det. De har ikke møtt de unge velgernes følelser for temaene.

Dra til Bahamas, Sætre!

Det er selvfølgelig en vurdering som må gjøres av andre enn oss, men vi vil ikke utelukke at det hadde vært smart om selveste toppsjefen i Equinor, Eldar Sætre, tok seg en tur til Bahamas.

Vi tror det kunne vært vel verdt det. For selskapet selv, Equinors aksjonærer, norsk olje- og gassvirksomhet – og for Norges samlede interesser. Det vil bety noe for ungdommen at toppsjefen selv viser omtanke, interesse og engasjement for oppryddingsarbeidet som er i gang.

En god jobb på den karibiske øya vil bidra til å fremsnakke petroleumsindustriens interesser

Ulykken ved South Riding Point på Bahamas er rett og slett en mulighet for Equinor til å gjøre oss stolte av at selskapet er norsk. En god jobb på den karibiske øya vil bidra til å fremsnakke petroleumsindustriens interesser.

Det er en mulighet til å vise at Equinor tar sitt engasjement for miljø og klima på alvor. Og vil bidra til å gjøre selskapet fortjent til sitt (fortsatt) nye navn.