Equinor dropper hydrogen-prosjekt uten CO₂-rensing på Tjeldbergodden

For et år siden kunne TU fortelle at Equinor og Møre og Romsdal fylkeskommune sammen jobbet for at Equinor skulle få produsere hydrogen fra gass på Tjeldbergodden, uten CO₂-rensing. Målet var blant annet å levere hydrogen til en utslippsfri hurtigbåt som planlegges for strekningen Kristiansund – Trondheim.