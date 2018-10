Endelig får vi noe så sjeldent som et ekte høyhus – en skyskraper – i Norge

Det er ikke nytt at det stormer rundt Aker og Kjell Inge Røkke. Denne gang gjelder det et 200 meter høyt næringsbygg på Fornebu. Protestene er store, men bør ikke nå frem.

Prosjektet, som har fått navnet «Det store blå», er 60 etasjer høyt og nærmere 200 meter høyt. Bygget er tegnet av den svenske arkitekten Gert Wingårdh.

Initiativtager Aker har ambisjon om at bygningen skal bli "verdenshavets hovedkontor". Intet mindre. Et superambisiøst mål, som er vanskelig å kritisere. Det dreier seg tross alt om Norge, og det som bør (for) bli vår paradegren: Havet.

I harnisk

Det kom sikkert ikke uventet på initiativtagerne at beboere på Fornebu og nærliggende Lagåsen umiddelbart protesterte mot planene om å bygge Norges høyeste bygg - på Fornebulandet.

– Vi er i harnisk over disse planene. Hele området Lagåsen blir liggende i skyggen av denne skyskraperen, sa nestleder Anne Greve i Foreningen for Fornebo vel til NRK.

Det kan kanskje være på sin plass å minne om at det kun er 20 år siden det var hovedflyplass på Fornebu. Det var åpenbart en lettelse å slippe flytrafikk med støy og støv på Lagåsen da flyplassen ble flyttet til Gardermoen. Men å tro at området skulle bli liggende «brakk» må ansees som naivt. Høyhuset som nå foreslås, vil sikkert også lage litt støy og støv under byggeperioden. Deretter blir det et landemerke som legger til rette for nødvendig og spennende aktivitet.

Selv har vi riktignok kun sett modellen. Den viser et smakfullt, stilig og kult bygg. Prangende, ja. Men likevel med lav «bling-bling-faktor». Endelig får vi noe så sjeldent som et ekte høyhus – en ekte skyskraper – i Norge. Og attpå til med spennende løsninger – både i uttrykk og utforming.

Drar Trump-kortet

Det drøyeste angrepet mot planene er sammenligningen mellom Røkkes planer og «høyhus à la Trump-tårnet i New York».

Det finnes mange historier fra og om de som har blitt forbikjørt av Aker og selskapets sterke eier. Kanskje til og med dårlig behandlet.

Å dra Trump-kortet i denne sammenhengen blir likevel feil. Akers sterke mann har omtrent vært som sunket i jorden de siste årene. Han unngår aktivt oppmerksomhet. Og kan vanskelig sammenlignes med «verdens mest selvopptatte mann» i Det hvite hus.

Trump Tower er riktig nok 58 etasjer og 202 meter høyt. Temmelig identisk i størrelse med «Det store blå». Men på Manhattan er det beskjedent. I så måte er Trump Tower, som så mye av det andre Donald Trump har sine hender i, oppskrytt (Trump Tower er nummer 56 på listen over de høyeste bygningene på Manhattan).

Et «Rockefeller Center»

Sammenligningen mellom Røkke og Trump er uansett en avsporing fra prosessen med «Det store blå». En bedre sammenligning – om man skal holde seg til Manhattan – er Rockefeller Center. Planlagt og finansiert av Rockefeller-familien, med John D. Rockefeller jr. i spissen. Også med penger fra oljevirksomhet.

I dag er Rockefeller Center et ikon på Manhattan. Med velkjente Lower Plaza med den mye filmatiserte skøytebanen som attraksjon. Rockefeller Center stod ferdig i 1939 og har tålt tidens tann med glans.

Neida, World Ocean Headquarters, blir ikke Rockefeller Center. Men prosjektet vil bli nesten 100 år mer moderne. Og, mener vi, vil også tåle tidens tann.

Dersom det ikke finnes avgjørende faglige innsigelser mot "verdenshavets hovedkontor", ønsker vi det velkommen. Alle 60 etasjene - med entusiasme.

Kjør på. Vi trenger både bygget og innholdet i Norge – og Stor-Oslo.