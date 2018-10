En av disse vinner Norwegian Tech Awards' byggpris

Tidligere i høst annonserte TU Bygg at årets Norwegian Tech Awards-prisutdeling for første gang får en egen byggpris: «Norwegian Tech Award - Building and Construction». Prisen vil deles ut på Oslo Militære Samfund 28. november.

Kandidaten skal representere en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem, eller utfordring innen byggenæringen.

Nå er to byggeprosjekter og to tjenesteleverandører plukket ut som finalister:

Imerso

Norwegian Tech Awards 2018 Teknisk Ukeblad tildeler hvert år en pris for en teknologi, et selskap, person eller prosjekt som representerer en god teknologisk løsning, prosjekt eller gjennombrudd på en forretningsmessig eller et samfunnsmessig problem eller utfordring. Juryen ledes av Trond Markussen, NITO samt representanter fra flere fagmiljøer. Prisen deles ut under arrangementet Norwegian Tech Awards 28. november Nytt av året er en egne priskategorier for henholdsvis bygg og maritim næring. Årets priskategorier: «Norwegian Tech Award», hovedprisen

«Årets teknologileder»

«Norwegian Tech Award - Building and Construction»

«Norwegian Tech Award - Maritime»

En hedersprisen til en person som har gjort en spesiell innsats over flere år.

Imerso AS er et lite norsk software-selskap for byggeindustrien som har utviklet en løsning ved hjelp av AI og 3D-skanning som gjør at avvik og byggefeil oppdages med en gang. Dette gir raskere byggetid, mindre konflikter og store innsparinger. Ved hjelp av laser-skannere, droner eller Imerso sin egen mobil-skanningsapp kan feltarbeid sammenlignes med byggeplaner i en dynamisk, digital tvilling gjennom de ulike byggefasene. Løsningen er tatt i bruk på Statsbyggs prosjekt på Campus Ås.

Moelven og Sweco for «Mjøstårnet»

I august 2018 fikk vi verdens høyeste trehus i Brumunddal, på 85,4 meter. Mjøstårnet er i all hovedsak reist med krysslimtre fra Moelven, og presisjonen er ifølge prosjektlederne så høy at maks avvik på fasadene er 10 millimeter. Rådgiverselskapet Sweco generelt og konstruksjonstekniker Magne Aanstad Bjertnæs spesielt fremheves som hjernen bak rekordbygget.

Spacemaker

Spacemaker AS har utviklet en kunstig intelligens som kan regne seg fram til optimale bygninger på en gitt tomt, med algoritmer som regner ut ideelle kompromisser og datamaskiner som vil lære seg å kopiere den menneskelige intuisjonen. Verktøyet halverer tiden som går med til planlegging av nye byggeprosjekter. Selskapet har siden oppstarten i august 2016 vokst til opp mot 70 matematikere og produktutviklere med bakgrunn fra læresteder som Harvard, Cambridge og MIT, og lanserer sitt verktøy høsten 2018.

HUS Arkitekter, Veidekke og Kjelsberg eiendom for «Lysgården»

I det nye kontorbygget i på Sluppen i Trondheim vil man kun bruke den energien som er nødvendig. Bygget blir bryterløst og styres via en app, basert på smarthussytemet Mindsphere fra Siemens. Appen viser vei rundt i bygget, klargjør møterom med rett lys, luftkvalitet og varme og er koblet på vær, strøm og trafikk. Systemet styrer ventilasjon og energibruk basert på hvor i bygget folk befinner seg, og hvor mange de er. En effekt av dette er at også kantina vil kunne slippe unødig matsvinn da huset hele tiden har oversikt over hvor mange som er i bygget den dagen.

I tillegg vil bygget spare energi på nedkjøling ved hjelp av solavskjermingen «Microshades», vinduer med mikrolameller integrert i glasset, der sollyset slipper gjennom uten uønsket oppvarming. Bygget er under oppføring og vil stå ferdig i 2019.

Fem priser

Vinneren vil neste uke få en invitasjon til å delta på arrangementet.

Arrangementet består av festmiddag, presentasjon av kandidater til hovedprisen og utdeling av de fem prisene (se faktaboks). Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge vil innlede.

Keramiker Geir Tokle har laget det nye troféet til Norwegian Tech Awards. Det er laget i leire, brent, slipt og forgylt. Det skal plasseres på en metallplate med navn på vinneren. Foto: Tore Stensvold

Til hovedprisen «Norwegian Tech Award» vil seks kandidater plukkes ut til en finale. Disse vil presentere sitt kandidatur for juryen og publikum på arrangementet. Juryen trekker seg deretter tilbake og tar en avgjørelse. Prisvinner utropes og prisen deles ut.

Kandidatene for hovedprisen «Norwegian Tech Award» vil bli annonsert i løpet av de to neste ukene.

Prisene består av et diplom og et trofé. I år har keramiker Geir Tokle laget troféet.