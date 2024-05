Bygger verdens høyeste vindturbin 

I Brandenburg i Tyskland skal verdens høyeste vindturbin reises. Fra bakken til navet er det 300 meter, og til tuppen av bladet 365 meter.

Vindkraftverket vil ha en effekt på 3,8 MW, ifølge Energinyheter.se. Det er lavere enn dagens kraftigste turbiner på land.

Det tyske vindkraftverket kan sammenlignes med kraftverkene som står i Aldermyrberget, skriver Ny Teknik.

Det er 17 vindturbiner av modellen Vestas V150 med navhøyde på 155 meter, totalhøyde på 230 meter og maksimal effekt på 4,2 MW, skriver Ny Teknik.

Gicon, selskapet bak det høye vindkraftverket, har siden mai 2023 utført målinger 300 meter opp i luften på toppen av en mast. De har blant annet målt temperatur, lufttrykk og vindhastighet.

Det planlagte vindkraftverket er bygget som et fagverk bestående av to deler, en indre og en ytre.

Turbinen er montert på den indre delen som så kan trekkes opp gjennom den ytre, som et teleskop, til planlagt høyde, forklarer Gicon i en video på Youtube.

Grunnen til at de vil bygge så høye vindturbiner er rett og slett for å få ut mer energi. Etter at Gicon tok målinger i 100 dager, så de en klar trend.

– Vinden har ikke bare høyere gjennomsnittsverdier i denne høyden, men også en bredere spredning, noe som fører til betydelig flere timer når man kan kjøre vindturbiner på full kapasitet i denne høyden, sier Gicon-sjef og gründer Jochen Großmann i en pressemelding fra 2023.

Produksjonen er derfor innenfor området offshore vindkraft, men under driftsforhold på land.

– Det betyr at kostnadene for bygging og vedlikehold er betydelig lavere, noe som gir en positiv effekt på lønnsomheten, sier gründeren.

