Elvestuen: Oljeleting ikke i strid med regjeringserklæringen

Nyutnevnt klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) tilbakeviser at utlysningen av 103 nye leteområder bryter med regjeringsplattformen eller Venstres politikk.

Elvestuen sier til NRK at han ikke er enig i at regjeringens utlysning av 103 nye leteområder dagen etter at den nye regjeringsplattformen ble lagt fram på Jeløya, bryter med Venstres mål om verne sårbare områder fra oljevirksomhet.

– Politikken er enkel: Vi skal holde oss unna de sårbare områdene, vi skal redusere utslippene under produksjon og det må selvfølgelig være en lønnsomhet, sier Elvestuen.

Nye konsesjonsrunder

Klima- og miljøministeren er klar på at det også i årene framover vil holdes nye konsesjonsrunder. Det er alle de tre partiene i regjeringen enige om.

Mandag, dagen etter at de blågrønne ble enige om å danne regjering, sendte olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) den nye konsesjonsrunden, TFO 2018, ut på høring. TFO står for Tildeling i forhåndsdefinerte områder og er en del av de årlige lisensrundene om blokker i allerede åpnede og såkalt modne områder. Men som i fjor skal TFO-området utvides, i år med 103 nye blokker, 47 i Norskehavet og 56 i Barentshavet.

I tillegg pågår det som kalles 24. konsesjonsrunde, der helt nye leteområder blir åpnet opp.

Utlysningen vakte sterke reaksjoner i miljøbevegelsen og hos opposisjonspartiet SV. Elvestuen sier utlysningen ikke er i strid med den ferske regjeringserklæringen.

– Regjeringserklæringen sikrer Lofoten, Vesterålen og Senja, som har vært en kamp. Den sikrer Jan Mayen, den sikrer at vi ikke skal innenfor iskanten, den sikrer Mørefeltene og den sikrer de sårbare du ikke skal inn i, sier Elvestuen.