Antall interesserte oljeselskap har mer enn halvert seg. Nå er oljelobbyen bekymret for utviklingen

– Jeg vil trygt si at dette handler om risiko.

Det sier oljeanalytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt til Teknisk Ukeblad angående den lave søkerlisten til blokkene som ble utlyst i den såkalte 24. konsesjonsrunde.

Det ble kun 11 interesserte oljeselskap denne gangen.

Letearealene det er snakk om ligger for det aller meste i Barentshavet, men også noen i Norskehavet.

Mens den kontroversielle 23. konsesjonsrunde – som klimarettssaken tidligere i år handlet om – tiltrakk seg hele 26 interesserte oljeselskap, var antallet interessenter altså mer enn halvert i 24. konsesjonsrunde.

Det var Olje- og energidepartementet som meldte om dette tidligere i dag.

Til sammen ble det lyst ut 102 blokker eller deler av blokker i 24. konsesjonsrunde. 93 av blokkene var i Barentshavet, mens de resterende ni blokkene ligger i Norskehavet.

– Fristelsene ligger et annet sted

– 24. konsesjonsrunde dreier seg først om fremst om å få leting i nøkkelareal i våre minst utforskede områder i nord. Slike runder er viktig for langsiktig ressurstilgang, aktivitet og verdiskaping i petroleumsnæringen og dermed sysselsetting over hele landet, uttaler olje- og energiminister Terje Søviknes i meldingen.

Han nevner dog ikke at det er en kjempereduksjon i de selskapene som viser interesse for Barentshavet.

Analytiker i Nordea Markets, Thina Saltvedt sier til Teknisk Ukeblad at man har sett at mange av de store, internasjonale oljeselskapene har trukket seg mer og mer bort fra Norge. Det overrasker henne egentlig ikke.

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets. Bilde: Nordea

– Vi skal ikke glemme Castberg oppe i dette, men det er jo foreløpig ikke så mye som er lønnsomt i Barentshavet. Det er heller ikke gjort all verdens med funn. Korpfjell var jo heller ingen suksess, sier hun.

– Jeg antar rett og slett at fristelsene for oljeselskapene ligger et helt annet sted enn i Norge, sier hun.

Saltvedt peker på at det er stor konkurranse fra skiferolje i USA, der man binder seg til kortere tid og med mindre prosjekter.

– Da blir usikkerheten rundt pris, kostnader og fremtiden til olje et viktig aspekt. Dette handler om risiko, sier analytikeren.

Mer om 24. konsesjonsrunde: Nå advarer miljømyndighetene om lønnsomheten i nord

Shell er tilbake i nord

Følgende selskaper har søkt i 24. konsesjonsrunde:

A/S Norske Shell

AkerBP ASA

Centrica Resources (Norge) AS

DEA Norge AS

Idemitsu Petroleum Norge AS

KUFPEC Norway AS

Lundin Norway AS

OMV (Norge) AS

RN Nordic Oil AS

Statoil Petroleum AS

Wintershall Norge AS

Dette betyr blant annet at Goliat-operatør Eni fortsatt ikke er interessert i flere umodne arealer i Barentshavet. Dessuten er Shell tilbake, som i 23. konsesjonsrunde trakk sin søknad.

Den gang ble det opplyst om at årsaken til at de trakk søknaden var at Shell hadde overtatt BG-eiendelene, og at de trengte en «optimalisering av sin globale portefølje». I tillegg ville det ta for lang tid å før et eventuelt funn i et nytt område ville gi noen gevinst tilbake.

Jan Soppeland, kommunikasjonsdirektør i Norske Shell, sier at de nå har fått god oversikt over leteporteføljen.

– Det er en ny situasjon hver gang. Forrige gang hadde vi en enorm leteportefølje som skulle samkjøres. Nå har vi oversikt over dette, og har valgt å søke, sier Soppeland.

Han ønsker ikke å kommentere det at det vil ta lang tid å få gevinst fra et eventuelt funn i de nye områdene. Han ønsker heller ikke å spekulere i hvorfor det nå kun er 11 selskaper som er med på søkerlisten.

Skapte rabalder: Her er kartene som viser Tord Liens kontroversielle invitasjon til oljeselskapene

Bekymret oljelobby

Tommy Hansen, kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass, sier til Teknisk Ukeblad at også de er bekymret for utviklingen i antall søkere.

– For det første ser jeg at mange av selskapene som er aktive i dag har søkt i 24. runde. Men jeg merker meg at mange av de store internasjonale ikke er på søkerlista. Det er bekymringsfullt, sier Hansen.

Han sier at det er svært viktig at norsk sokkel er konkurransedyktig.

Kommunikasjonsdirektør i Norsk olje og gass, Tommy Hansen (t.h), her sammen med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og Bjørn Vidar Lerøen. Bilde: Tormod Haugstad

– Da må vi være attraktiv for store, internasjonale selskap. Suksessen på norsk sokkel er avhengig av en stor bredde. Det betyr altså at vi skulle ønske det var flere søkere, sier han.

Han ønsker ikke å spekulere i hvorfor det har blitt slik, og viser til at dette dreier seg om selskapenes interne vurderinger som han ikke har innsikt i.

– Men det kan jo også handle om at Barentshavet er et relativt nytt område. Det er klart at det kan være en del av forklaringen. Men det er helt åpenbart ting som vi bør se på.

– Vi kommer til å følge med på dette. Aktørbildet på norsk sokkel er helt sentralt, så det er klart vi er opptatt av dette.

Klimasøksmålet kan gjøre lisensene ugyldige: Statoil og Aker BP skal likevel lete etter olje

Oljedirektoratet er fornøyd

Ifølge Oljedirektoratet er det solide aktører som har sendt inn søknader til 24. konsesjonsrunde.

Torgeir Stordal, letedirektør i Oljedirektoratet sier i en kommentar til Teknisk Ukeblad at de er fornøyd.

– Vi er fornøyd med det totale antall søkere på TFO 2017 (tildeling i forhåndsdefinerte områder, red.anm.) og 24. konsesjonsrunde. Husk at TFO-arealet er utvidet og dekker areal som tidligere har vært tilgjengelig i nummererte runder, sier Stordal.

Han peker også på at det heller ikke er nytt areal denne gangen, slik det var i 23. konsesjonsrunde.

– Vi ser at søkerlisten er dominert av store og mellomstore selskap med god teknisk og finansiell kapasitet til å drive utforsking i slike områder, sier letedirektøren.