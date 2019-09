Elsparkesykkel-kaos: Dale ber utleierne rydde opp

De som kjører elsparkesykkel må følge samme trafikkregler som syklende.

* Bruk av elsparkesykkel på gangvei, fortau eller i gangfelt er bare tillatt når gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder for gående. Det er ikke lov å kjøre på fortau når det er mange gående der.

* Elsparkesyklister må holde god avstand når de passerer gående og må da holde seg i tilnærmet gangfart.

* De som kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfelt må følge reglene for vikeplikt, blant annet vikeplikt for kjøretøy som kommer fra høyre og for motgående kjøretøy når de svinger til venstre. Elsparkesykler har vikeplikt for gående i gangfelt. De som kjører elsparkesykkel, har vikeplikt for annen trafikk når den krysser eller svinger inn på en annen vei.

* Det er ikke påbudt med hjelm, men Statens vegvesen oppfordrer til å bruke dette

* Det er ikke lov å kjøre elsparkesykler i over 20 kilometer i timen (grensen er noe lavere enn for elsykler) I sommer ble det klart at flere butikker solgte elsparkesykler med en toppfart over dette. De som har kjøpt slike sykler, må passe på at de holder seg innenfor fartsgrensen.

Kilde: Statens vegvesen