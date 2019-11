Så enkelt fikk de orden på elsparkesyklene i San Francisco

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA: Mens Oslo kommune er i gang med evaluere de første månedene med elsparkesykler i byen, har San Francisco kommet et steg lengre og innført tiltak som virkelig gjør en forskjell i bybildet:

Samtidig som den lokale samferdselsetaten i løpet av året har åpnet for dobbelt så mange utleie-elsykler i gatene, har antall klager falt med 90 prosent, fra rundt 1000 til 100 per måned.

Viktigste tiltak? Et krav om at elsparkesyklesyklene låses fast etter bruk, sånn at de ikke ligger og slenger på fortauene.

Bare to utleiere

I sentrum av San Francisco ser vi fortsatt en og annen elsparkesykkel henslengt på steder hvor fotgjengere kan snuble i dem. Men dette tilhører unntakene. En del er låst fast i stolpene til parkeringsautomater (som de fortsatt har på hver parkeringsplass langs gatene), men det store flertallet er forskriftsmessig parkert og låst i stativer som er satt opp spesielt for formålet.

Etter å ha gjennomført et ettårig pilotprogram for utleie av elsparkesykler, konkluderte de lokale myndighetene med at henslengte elsparkesykler som hinder på fortau var det største problemet for byens innbyggere, og at et krav til operatørene om å ha lås på alle sykler var det mest effektive tiltaket. Låsen åpnes i det brukeren aktiverer en sykkelleie gjennom utleieselskapets app.

San Francisco har også lagt strenge begrensninger på antall utleieaktører og elsparkesykler: Av 12 selskaper som søkte, var det bare Skip og Scoot som fikk lisens. Disse må samtidig forplikte seg til å gjøre scooterne tilgjengelige for lavtlønnede og folk på trygd, siden evalueringen avslører at leie av elsparkesykler har store demografiske forskjeller: 68 prosent av kundene har en inntekt på over 100.000 dollar, 63 prosent er hvite og 82 prosent er menn. I startfasen fikk utleierne utplassere 1250 elsparkesykler i byen, men etter de vellykkede grepene med låser, er antallet doblet til 2500.

– Forsøpling er største problem

Flere norske og europeiske byer har strammet inn på reglene for utleie og bruk av elsparkesykler. Forbud mot å kjøre på fortau, redusert maksfart, aldersgrense og forbud mot å ha mer enn én passasjer per enhet, samt forbud mot bruk av ørepropper og mobiltelefon er gjengangere. De fleste av tiltakene handler om sikkerhet.

Forsker Siri Hegna Berge ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) publiserte tidligere i høst resultatene av en studie i Oslo, der det kom fram at ti prosent av syklistene har kollidert eller falt av elsparkesykkelen. Hele 18 prosent opplevde nestenuhell siste gang de kjørte elsparkesykkel.

TØIs studier, inkludert en omfattende ny spørreundersøkelse, blir en vesentlig del av grunnlaget når Bymiljøetaten i Oslo før nyttår skal evaluere erfaringene med elsparkesykler i bybildet. Bymiljøetaten anslår at det finnes mer enn 10.000 elsparkesykler i byen, og mange oppfatter situasjonen som ute av kontroll.

– Det er mye positivt med mikromobilitet, men også en rekke utfordringer. For Oslo sin del oppleves nok forsøpling - at syklene ligger strødd - som det største problemet. Jeg synes eksempelet fra San Francisco er spennende, og hilser alle virkningsfulle tiltak velkommen, sier forskningsleder Nils Fearnley ved Transportøkonomisk Institutt.

Når han rådgir administrasjonen i Oslo kommune, hevder han at det aller viktigste er å finne ut hvordan syklene skal parkeres, og han nevner ellers bedre opplæring og premiering for riktig adferd som mulige tiltak.

Oslo handler på nyåret

– Hva med det høye antallet elsparkesykler i Oslo, er det et problem?

Reglene for elektriske sparkesykler i Norge Elektriske sparkesykler må ha en sperre som gjør at det ikke kan oppnås høyere hastighet enn 20 km/t med motorkraft.

Kjøretøyet kan maksimalt veie 70 kg, ikke være bredere enn 85 cm og ikke lenger enn 120 cm.

Elektriske sparkesykler er klassifisert som sykler, dermed gjelder de samme reglene for ferdsel.

Kjørende som krysser gangvei eller fortau, har vikeplikt for gående. Det samme gjelder kjøring på gågate eller gatetun.

Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående.

I gågate eller på gatetun må det ikke kjøres fortere enn i gangfart.

Sykkelen kan stanses eller parkeres på sykkelvei, gangvei, fortau, gågate eller gatetun dersom den ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Det er ikke lov å bruke elektriske sparkesykler i utmark. Der regnes den nemlig som motorvogn.

Det er ingen aldersgrense på de elektriske sparkesyklene, og det er ikke påbud om hjelm, på lik linje med sykkel.

– Jeg mener det er viktigere å regulere antall utleieaktører enn antall sykler. Mange sykler gir nettverkseffekter, ved at det alltid er en sykkel tilgjengelig når du trenger den. Men folk går ikke rundt med syv apper fra ulike aktører. Et grelt eksempel i Norge på dette området er Stavanger, hvor veldig mange aktører hver tilbyr et svært begrenset antall sykler. Hvis vi begrenser antall lisenser, vil markedet langt på vei regulere behovet for antall sykler, mener Nils Fearnley i TØI.

Nøyaktig hva Oslo kommune vil gjøre, får vi vite i januar 2020.

Ingen i Bymiljøetaten i Oslo har besvart TUs telefoner, men direktør for mobilitetsdivisjonen i etaten, Rune Gjøs, skriver følgende i en e-post:

– Vi holder på med en evaluering, der vi blant annet har engasjert TØI. Vi kjenner til hvilke planer Stavanger og Trondheim har og vil ta disse med inn i vår vurdering av aktuelle tiltak for 2020. I tillegg samarbeider vi med bydelene i indre by, og skal ha et møte medio desember der vi skal diskutere felles erfaringer og en felles strategi for 2020. Vi kommer til å sende Byråd for miljø og samferdsel vår vurdering i løpet av januar 2020.