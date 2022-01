Elon Musk mener folk ikke skjønner viktigheten av robotaxier

Tesla sjef Elon Musk kom med flere teknologinyheter under selskapets presentasjon av kvartals- og årsresultat etter at det amerikanske aksjemarkedet stengte onsdag kveld.

Model Y fra Gigafactory Texas får de nye 4680-cellene. Europeiske kunder må klare seg med 2170-cellene enn stund til.

Musk mener folk ikke verdsetter viktigheten av full selvkjøring i tilstrekkelig grad, og han tror selvkjørende teslaer vil være sikrere enn menneskelige førere i løpet av året.

Tesla vil utvikle varmepumpe til huset ditt.

Tesla venter nå på de siste godkjennelsene for å starte serieproduksjon ved de to nyeste fabrikkene, i Texas og i Berlin. Begge vil produsere Model Y.

På et telefonmøte etter presentasjonen bekreftet Musk at Tesla bruker de mye omtalte 4680-cellene i den strukturelle batteripakken på Model Y i Texas. Han forventer at de første bilene utleveres til kunder i første kvartal i år.

I kvartalspresentasjonen skriver Tesla samtidig at de første Model Y-ene som leveres fra Berlin-fabrikken vil få de nåværende 2170-cellene. Etterhvert får også Berlin-modellene 4680-celler, men Musk sa ikke når dette vil skje.

Starten på serieproduksjon ved Berlin-fabrikken lar vente på seg. Musk har tidligere twitret at han skal besøke fabrikken i midten av februar, men det er usikkert om det er i forbindelse med starten på serieproduksjonen.

– Feil spørsmål

Musk tok flere ganger opp hvor viktig han mener full selvkjøring-funksjonaliteten blir for Tesla. Da en investor spurte om ryktene om arbeidet med billig-modellen til Tesla (25.000 dollar-modellen), svarte Musk at de ikke jobber med en slik bil og at han mener at det er feil spørsmål.

– Det som virkelig betyr noe, er når bilen blir autonom. Når det skjer, tror jeg kostnaden for transport vil synke med en faktor på fire eller fem, svarte Musk.

Han tror Teslas selvkjørende biler, også kalt robotaxier, vil koste mindre enn en bussbillett. Han understreker at robotaxiene vil ha mye høyere utnyttingsgrad enn dagens biler og tror kanskje det kan bli historiens mest dyptpløyende programvareoppdatering.

Han fremhevet det samme poenget i et annet svar: En analytiker spurte om det er realistisk at Tesla vil klare lovnaden om 50 prosent økning i bilsalg hvert år fremover (tilsvarende 3,2 millioner biler i 2024), gitt at de ikke jobber med den nevnte 25.000 dollar-bilen. Analytikeren lurte på om Model Y, Model 3 og Cypertruck ville utgjøre salgsvolumet i 2024, eller om det er noe som mangler i utregningen.

– Verdsetter ikke full selvkjøring nok

– Ut fra spørsmålene er det åpenbart at tyngden ved full selvkjøring ikke blir verdsatt fullt ut. Dersom en ressurs har fem ganger større utnyttelse, kan du dele kostnaden ved den ressursen med fem. Så dersom man har en 50.000 dollar-bil, har man plutselig en 10.000 dollar-bil. Hvis kostnaden for våre biler ikke synker i det hele tatt, vil vi likevel selge så mange biler som vi klarer å lage, svarte Musk.

Tesla går en annen vei enn mange andre bilprodusenter for å utvikle selvkjørende biler. I det amerikanske markedet har de dumpet radaren og satser kun på et kamerabasert system. Lidar bruker de heller ikke, til forskjell fra flere andre bilprodusenter. Samtidig har den amerikanske elbilprodusenten lansert en betaversjon av programvaren for selvkjørende biler i USA. Den skal være i bruk på flere titalls tusen biler allerede.

Musk nevnte på møtet at han vil bli sjokkert dersom Teslas full selvkjøring-programvare ikke blir tryggere enn menneskelige sjåfører i år.

Varmepumpe til hus

Som kjent har Tesla utviklet varmepumper for Model 3 og Model Y. Flere bileiere har riktignok rapportert om problemer med tap av varme under lave temperaturer med disse, men den amerikanske bilprodusenten har likevel ambisjoner om å utvikle varmepumper for hjemmet.

– Vi har lært mye om hvordan man kan lage kapable og pålitelige varmepumper som fungerer under alle forhold og vil gjerne jobbe med det (varmepumper for hus, journ. anm.) en dag, sa Andrew Baglino, sjef for drivlinje og energiteknikk i Tesla.

Musk la til at et kompakt produkt med integrasjon av både elbillading, solceller, energilagring, varmtvann og klimakontroll i hus vil være en overbevisende løsning som ikke finnes i dag. Baglino sa at de har jobbet med å integrere solceller og batterier i hus tettere og at det neste logiske steget er å integrere klimakontroll, vann og oppvarming.

– Det må oppføre seg fornuftig og bare fungere. Det er en ting vi vil gjøre, men vi har ingen tidsangivelse på nåværende tidspunkt, sa Musk.

Det virker altså ikke som et slikt produkt kommer for salg med det første.