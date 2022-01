Tesla leverte nesten én million biler i 2021

Tesla leverte 936.172 biler i 2021, skriver selskapet i en pressemelding.

Det er 87 prosent flere biler enn de leverte i 2020 (499.550).

Tesla har flere ganger gitt forventninger om en årlig salgsvekst på 50 prosent, noe de innfridde i 2021.

Model 3 og Y står for 97 prosent av registreringene, mens S og X står for resten. Model S og X ble oppdatert i fjor, og norske utleveringer forventes å starte i år.

33 prosent av bilene (308.600) ble levert i fjerde kvartal.

Fra Kina til Europa

Tesla produserer biler i Fremont i California, utenfor Sparks i Nevada og i Shanghai i Kina. Snart starter også produksjonen ved Berlin-fabrikken, men her venter selskapet fortsatt på endelig godkjenning. Selskapet bygger også fabrikk i Austin i Texas, den forventes også å åpne snart.

I Norge selger Tesla biler laget i både USA og Shanghai. Eksporten fra Shanghai til Europa startet i år og vil sannsynligvis fortsette en stund mens produksjonen i Berlin-fabrikken tar seg opp. Den vil i første omgang produsere crossover/SUV-en Model Y.

Tesla Model 3 troner øverst

Tesla har preget statistikken over verdens elbilsalg og var verdens største elbilprodusent første halvår 2021, med Model 3 på topp. Den topper også salgstatistikken mellom januar og november, ifølge Cleantechnica.

Her hjemme offentliggjør Opplysningskontoret for veitrafikk tallene for 2021 senere mandag, men det er ingen hemmelighet at Model 3 ble den desidert mest solgte bilen i fjor. Deretter følger sannsynligvis den eneste bilen med forbrenningsmotor blant topp ti, Toyota RAV4.

Volkswagen ID.4 og Model Y blir den henholdsvis tredje og fjerde mest solgte bilen i Norge i 2021, skal vi tro tallene fra elbilstatistikk.no.

Det var en stund knyttet spenning til om Tesla Model Y, som kom på det norske markedet i slutten av august, ville klare å ta igjen ID.4, men VW holdt stand.