Tesla verdens største produsent av ladbare biler i første halvår

Elbilsalget går som aldri før. I løpet av det første halvåret i år ble det solgt 2,65 millioner ladbare biler, ifølge en analyse fra EV Volumes.

Dette er en økning på 168 prosent sammenlignet med første halvår 2020. Da skal man også ha i bakhodet at den perioden var alt annet enn normal, med pandemiens inntog. Salget av ladbare biler ble redusert med 14 prosent i forhold til samme periode i 2019. Personbilsalget falt generelt i perioden.

Ladbare biler sto for 6,3 prosent av nybilsalget i første halvår, opp fra 3 prosent i samme periode i fjor. Mesteparten av disse var elbiler. Det er særlig i Europa det selges ladbare hybrider. Her er fordelingen 50/50 prosent. I verden for øvrig var elbilandelen 80 prosent, ifølge EV Volumes.

Tesla størst

Verdens største produsent av ladbare biler ble Tesla, med 346.000 solgte. Volkswagen-gruppen havner på andreplass med 332.000 solgte, hvor 172.700 var elbiler og resten ladbare hybrider. General Motors tar andreplassen, med 227.000 biler. GM produserte betydelig flere elbiler enn Volkswagen, 221.000 eksemplarer. Mesteparten av GMs elbiler er produsert i et fellesforetak med SAIC og Wuling i Kina, kalt SGMW

EV Volumes forventer at salget av ladbare biler for hele 2021 ender på 6,4 millioner, noe som i så fall vil være en dobling av salget i 2020.

Mest solgte elbilmodeller

Ingen solgte flere elbiler enn Tesla, og deres Model 3 ble levert i 244.000 eksemplarer i første halvår. På andreplass finner vi Wuling HongGuang Mini, som er en svært liten og billig bybil det selges mye av i Kina. 182.000 eksemplarer ble solgt.

Den tredje mest solgte elbilen er Tesla Model Y, med 138.000 eksemplarer. Ettersom produksjonen av denne bilen ikke var fullt i gang i hele perioden, antyder EV-Volumes at de tror potensialet for andre halvår i år er større.

Volkswagen ID.4 har også større potensial i andre halvår, ettersom denne heller ikke har nådd fullt produksjonskapasitet. Produksjonen i juni endte på 12.300 eksemplarer. I samme tempo vil Volkswagen selge nær 74.000 eksemplarer i andre halvår.

Renault Zoe er for øvrig den eneste bilen på topp ti-listen som solgte dårligere i første halvår i år sammenlignet med samme periode i fjor. Dette forklares ifølge analysen av økende konkurranse fra seks lignende modeller fra Stellatis.

Det er ingen ladbare hybrider blant de ti mest solgte ladbare bilene. Den mest solgte ladbare hybriden kommer først på 16. plass, og er hybridutgaven av Volvo XC40.

Model 3 dominerte i Vest-Europa

Amerikanske Tesla er i ferd med å åpne en ny elbilfabrikk i Brandenburg utenfor Berlin i Tyskland, og vil trolig selge flere biler på vårt kontinent neste år. De er imidlertid en tung aktør i elbilmarkedet her allerede.

Ifølge Automotive News, som viser til tall fra Schmidt Automotive Research, ble det solgt nær 66.000 av deres Model 3 i Vest-Europa i løpet av årets seks første måneder. Det er mer enn andre og tredje plass på topplisten til sammen.

Volkswagens ID.4, ID.3 og E-Up solgte imidlertid til sammen 72.334 eksemplarer, som samlet sett gjorde Volkswagen til den største leverandøren av elbiler i Vest-Europa i første halvår 2021.