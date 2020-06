Elektriske utfordrere i lufta kan frakte fire passasjerer 96 kilometer

Elektrifisering har på kort tid fått innovasjonen i luftfartsindustrien til å eksplodere. Fly, helikoptre, droner, men også såkalte VTOL-farkoster (vertical take-off and landing) er under utvikling. Og det er flere store selskaper som tror at de snart vil ha en flygende mobilitetsløsning.

De tradisjonelle flyfartselskapene på Boeing, Airbus og Rolls-Royce investerer, samt drosje/ rideshare-selskapet Uber og startups som Lilium og Volocopter. Archer slutter seg nå til de som skal lansere en elektrisk drevet VTOL.

Tjente på AI-løsninger

Det nystartede selskapet, som bare har eksistert i noen måneder, ledes av to gründere som blant annet har tjent en formue på AI-løsninger for rekruttering. I tillegg sier de i en pressemelding at milliardæren og Wallmarts sjef for e-handel, Marc Lore, er en investor.

Slik presenteres tekniske data for farkosten. Foto: Archer

Selve farkosten de skal erobre industrien med har ikke noe navn ennå, men i henhold til spesifikasjonene vil den kunne frakte fire personer 96 km i hastigheter opp til 240 km/t. Dette er med den type batterier og maskiner som er tilgjengelige i dag.

Til å begynne med er tanken at farkosten vil bli kjørt av en pilot, men på sikt skal det være et autonomt kjøretøy.

Når det gjelder utseende ser maskinen ut som et lite fly, men i stedet for jetmotorer har det tolv propeller på vingene. Vingene er faste, men propellene kan vris opp og således løfte farkosten.

Få detaljer tilgjengelig

Utover å gi et uklart bilde av farkosten og vise hvordan de har regnet på rekkevidde, er det ganske tynt med informasjon. Så langt skal de bare ha testflydd i modeller i mindre skala. Nå står en demonstrasjonsprototype på programmet, som skal vises i 2021.

Selskapet har klart å tiltrekke seg mange talenter. Sjefingeniøren og sjefen for luftfart for Airbus-prosjektet Vahana har hoppet på. I tillegg har flere ingeniører fra Joby (som samarbeider med Toyota) og Wisk blitt med.

Markedet for denne typen fly er i sin spede begynnelse, men forventes å bli gigantisk. Investeringsbanken Morgan Stanley har tidligere anslått at autonome luftfartøy, som retter seg mot reiser mellom 10 og 150 kilometer, vil være verdt 1500 billioner dollar i 2040.

Og det er flere eksempler på at Morgan Stanleys prognoser blir en realitet: Tidligere i år fortalte Jay Merkle fra den amerikanske, sivile luftfartsadministrasjonen at de holder på med å typesertifisere flyfarkoster fra seks forskjellige selskaper.

Du kan se Merkles uttalelse i videoen under.

Denne artikkelen ble først publisert på Nyteknik.