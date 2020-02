Elbilsalget skyter fart igjen

Januartallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at elbilsalget igjen i er støtet – nå utgjør elbiler 44,3 prosent av det totale bilsalget.

9561 nye personbiler ble registrert i januar 2020, noe som er 557 flere enn i januar 2019 – en oppgang på 6,2 prosent. 4236 av disse var elektriske, noe som utgjør 44,3 prosent av markedet – en markant oppgang fra samme periode i fjor, da markedsandelen på nullutslippsbiler var 37,8 prosent. Januartallene er også betydelig høyere enn i desember – da var elbilandelen bare på 30,4 prosent. Tallene viser en forsiktig oppgang i forhold til fjoråret som helhet: 2019 endte på 42,4 prosent nullutslippsbiler.

Audi har grunn til å feire

Ikke minst er det all grunn til å tro at Audi har bløtkake i kantinen i disse dager. I fjor var e-Tron Norges mest solgte SUV, i januar ble den også Norges mest solgte bilmodell – uansett drivlinje. Av 999 nyregistrerte Audier i januar var det hele 902 e-Tron – dermed står den elektriske SUV-en for over 90 prosent av de nye Audi-bilene som kom på veien i januar.

Når det gjelder bruktimporterte elbiler har tallet falt fra 453 i fjor til 336 i år, noe som kanskje kan tilskrives at leveringssituasjonen via importør har blitt bedre.

Bensinbilsalget halvert

Når det gjelder hybridbiler, så er det registrert 3270 nye i måneden som akkurat forsvant i bakspeilet. Det er 957 flere enn i januar 2019, en oppgang på 41,4 prosent.

Andelen av biler med diesel- og bensinmotor har gått ned i forhold til samme periode i fjor. I januar 2020 lå andelen av nyregistrerte biler med kun dieselmotor på 11,4 prosent, noe som er en nedgang på 6,1 prosentpoeng i forhold til januar 2019. Andelen biler med kun bensinmotor lå i januar 2020 på 10,1 prosent, som er nesten en halvering av fjorårets januarsalg: da var andelen på 19,0 prosent.

Det ble ikke registrert noen nye hydrogenbiler i januar 2020.