Audi har trøbbel med E-Tron-produksjonen

Audi har levert sin elektriske SUV E-Tron siden i fjor, og bilen har ikke overraskende blitt svært populær her i Norge.

Nå viser det seg at produksjonen ikke går helt som ønsket.

De har ifølge den tyske nettavisen Ecomento, som siterer det belgiske nyhetsbyrået Belga, ført til at Audi varsler at de ikke vil fornye kontraktene til 145 midlertidig ansatte ved fabrikken. Ytterligere 250 kontrakter skal stå i fare for å bli avsluttet, skriver Ecomento. I tillegg innføres kortere arbeidstid for de ansatte i fabrikken.

Nedbemanningene skyldes mangel på komponenter knyttet til batteriet. En ansattrepresentant sier til Belga at det store antallet underleverandører, angivelig over 300, gjør produksjonsprosessen kompleks. Det skal være problemer med å koordinere disse som har ført til lavere produksjon.

Klarer ikke bygge nok

Situasjonen er altså ikke at Audi ikke har nok etterspørsel etter biler, men heller at de ikke klarer å bygge så mange som de har regnet med.

Den belgiske avisen L'Echo skriver at Audi regner med å produsere mellom 4100 og 5700 færre biler i første kvartal enn opprinnelig planlagt. Det er imidlertid ikke kjent hvor mange biler de planla å produsere i utgangspunktet.

Det nyeste medlemmet i E-Tron-familien, E-Tron Sportback. Foto: TOBIAS SAGMEISTER

Ifølge L'Echo skal det spesifikt være leveranse av battericeller fra LG Chem som skal være problemet. Dette er ikke bekreftet av Audi.

Over 26.000 E-Tron skal ha blitt produsert ved fabrikken i 2019. Avisen skriver at ledelsen hadde ventet å øke produksjonen i år, til 24 biler i timen. Dette kan imidlertid skje senere i år.

Har hatt utfordringer tidligere

Dette er ikke de første problemene Audi har hatt i Belgia. I fjor ble det klart av flere tusen biler måtte kalles tilbake på grunn av brannfare. I april ble det kjent at produksjonen gikk tregere enn ventet på grunn av mangel på batterier.

Det er ikke bare Audi som har hatt problemer med batterileveransene. Mercedes-Benz EQC-produksjonen holdes tilbake av samme årsak, skriver L'Echo.

En talsperson for Audis forhandlerledd i Belgia avdramatiserer den reduserte produksjonskapasiteten, og hevder at dersom kunden bestiller en E-Tron i dag, tar det to og en halv måned å få den levert. Det skal være innenfor normal leveringstid.