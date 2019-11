1,3 millioner lysende nyheter fra Audi

I natt presenterte Audi sin nyeste elbil: en sportback-versjon av den e-tron vi allerede kjenner. Sportback-versjonen er bygget på samme lest som dagens e-tron 50 og 55. Den er på millimeteren like lang og bred og høy, men coupé-designet har gitt nykommeren litt bedre luftmotstand: Cd 0.25 mot den eksisterende 0.27/0.28.

Kjent teknologi, ukjent rekkevidde

Akkurat som den eksisterende e-tron kommer den med to ulike batteripakker: 71 kWt (64,7 netto) og 95 kWt (86,5 netto), og henholdsvis 313 og 408 hk.

Coupéformen gir e-tron Sportback mindre bagasjerom og mer rekkevidde. Foto: Audi

Coupéformen skal være noe mer gunstig i forhold til luftmotstand, og gi deg flere kilometer før batteriet er tomt. Akkurat hvor mange er litt usikkert. I en pressemelding fra Audi Norge blir sportbackens estimerte WLTP-rekkevidde oppgitt til henholdsvis 372 km og 477 km. Pussig nok er det noen mil mer optimistisk enn det Audi i Tyskland oppgir. Fra Ingolstadt sies det at minstemann har maksimal rekkevidde på 347 km, mens storebror har 446 km.

Uansett er tallene bedre enn dagens e-tron 50 og 55, som er oppgitt til “over 300 km” på den rimeligste modellen og 411 kilometer for toppmodellen.

Supersmarte LED-lys

Den nye lysteknologien lager et svært definert lysfelt - kun i ditt eget kjørefelt. Foto: Audi

Stort sett er teknologien den samme som på dagens e-tron, men med ett lysende unntak. Sportback-utgaven kan leveres med Audis nye digitale matrix LED-lykter. At de mange små LED-lampene justerer seg etter annen trafikk, ikke minst motgående trafikk, er ikke overraskende. LED-kilden lyser på en brikke med 1,3 millioner mikrospeil, som blir justert individuelt via magnetisme. Resultatet er at bilen har full kontroll over lysbildet. På motorveien vil bilen skape en svært definert lysstripe foran bilen - begrenset til det feltet bilen kjører i. Lysene blir sterkere eller svakere etter hvor nær bilen foran er, for å være til minst mulig ubehag for andre bilister. Skal man skifte fil, lager systemet et “teppe av lys”. Systemet gjenkjenner også personer ved siden av veien, og lyser opp disse nok til at sjåføren skal se dem tydelig - men uten å blende fotgjengere.

En chip med 1,3 millioner mikrospeil er bærebjelken i Audis nye lysteknologi. Illustrasjon: Audi

Mer kuriøst er det at lysene også kan lage animasjoner foran bilen når du parkerer.

Dyrere - og billigere

Blant standardutstyret kan nevnes adaptiv luftfjæring, varmepumpe, virtuell cockpit og ikke minst Audis quattro firehjuldrift. Ladekapasitet er 120 kW for minste batteripakke, og 150 kW for den største.

På grunn av coupéformen er bagasjeplassen redusert fra 660 liter til 615 liter, inkludert et mindre rom under panseret. Bilen har mulighet for takstativ, og ikke minst Audi sitt trumfkort: den kan dra tilhenger på 1800 kilo.

Prisene? Innstegsmodellen starter på 521.000 kroner, altså i overkant av 20.000 kroner mer enn dagens e-tron, mens sportback-utgaven med det største batteriet begynner på 661.000 - to tusenlapper mindre enn dagens e-tron.