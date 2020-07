Elbilsalget kan være på vei opp igjen – mens dieselsalget har et historisk fall

Vi nærmer oss slutten av juli, og mange håper vi skal se tegn på økonomisk bedring etter månedene med koronakrise. Kan hende er vi i ferd med å se nettopp et slikt tegn i registreringsstatistikken for elbiler?

Så langt i juli er det registrert rundt 2800 nye elbiler, ifølge nettstedet elbilstatistikk.no. Nettsiden er ikke en helt nøyaktig oversikt over registreringen av nye biler, men gir likevel en god og løpende pekepinn på utviklingen av det vi veldig forenklet kan kalle bilsalget – selv om en avtale om kjøp av bil ofte inngås mange måneder før bilen faktisk utleveres og registreres.

Om resten av måneden blir som de første ukene, vil det tilsi at det blir registrert drøyt 4000 nye elbiler i Norge i juli alene. Det vil i så fall være nesten på 2019-nivå og langt bedre enn 2018.

Så langt i koronaåret 2020 har nemlig statistikken for 2018 vært den mest relevante å måle mot. Både i april og mai var det omtrent like mange registreringer i år enn i samme måned for to år siden, mens 2020 kom godt foran 2018 i juni. Slik det nå ser ut, vil den utviklingen forsterke seg klart nå i juli. Gitt at det ikke er vesentlige forskjeller mellom hvordan forhandlerne utleverer biler fra 2018 og til i år, kan dette være en indikasjon på at bilsalget sakte vender tilbake til en slags normal.

Diesel fortsetter å falle

Med koronakrisen har alle statistikker blitt svært vanskelige å tolke, og man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner ut fra retningen på pilene i 2020. Likevel: Det er interessant at Statistisk sentralbyrå tirsdag melder at salget av autodiesel fortsatt faller målt mot fjoråret.

Salget har riktignok gått en del opp fra mai til juni, men i første halvår har dieselsalget falt med hele 9 prosent fra i fjor til i år. Sannsynligvis er korona bare en delvis forklaring på det.

Vi må tilbake til 2011 for å finne lavere salg av autodiesel i første halvår enn i år.

Bensinsalget har utvilsomt en fallende kurve, helt uavhengig av unntakstilstanden som følge av koronaviruset. Riktignok ble det solgt marginalt mer bensin i juni enn i samme måned i fjor, men det samlede bildet er veldig klart: Det har vært en voldsomt fall i bensinsalget det siste tiåret, og det stopper på ingen måte opp.

Eksepsjonelle mål

Elbilsalget i Norge er fortsatt åpenbart meget godt. Men vi har også satt oss ekstreme mål: Alle nye biler som selges i 2025, skal enten være helelektriske eller gå på hydrogen. Inntil EU eventuelt velger å innføre nye regler som faktisk forbyr salg eller bruk av fossilt drevne biler – noe som foreløpig virker urealistisk i nærmeste framtid – må ambisjonene nås ved at folk selv velger elbil framfor fossilt drevet.

Da må markedsandelene spises opp, jevnt og trutt. Som TU tidligere har skrevet, er imidlertid andelen elbiler som selges i år versus tidligere, ikke høy nok til å holde følge med 2025-skjemaet. Det gjør at salget i denne perioden blir ekstra interessant: Er det nå vi ser at ambisjonene ikke har rotfeste i realiteter, eller vil stadig nye og antatt bedre modeller gjøre at elbilsalget skyter ytterligere fart og likevel peker i retning av 100 prosent strømdrevne nye biler i 2025?

Fram til vi har fasiten, blir det bare spekulasjoner om vi når målet eller ikke. Det vi kan si noe om, er tempoet som kreves for å komme tid med en jevn takt framover.

Nye modeller løfter salget?

Da elbilsalget slo alle rekorder i fjor, var det selvsagt godt hjulpet av en eksepsjonell levering av Tesla Model 3 i mars og juni. Nå er det bare noen uker til VW ID3 kommer inn i bilbestanden, og VWs egen importør tror angivelig den kommer til å bli den mest solgte bilmodellen i Norge i år.

Det gjenstår å se om det blir den som topper registreringsstatistikkene, jamfør forsinkelsen fra avtalen inngås og til bilen er klar.

En annen bil det er store forventninger til, er Polestar 2. Den vil bli levert ut til norske kunder fra august, har TU tidligere fortalt. Skoda Vision IV kommer nok for sent på året til å få veldig stor betydning for totalen, men både den og Mazdas MX-30, som skal være på plass i september, er andre solide biler som antakelig vil splitte opp elbilmarkedet ytterligere.

I motsetning til tidligere, da det var relativt få gode modeller å velge blant, er det nå liten tvil om at svært mange bileiere kan finne en elbil som passer deres lommebok og behov. Tilhengerfeste og ladestrukturen ute på veien er imidlertid fortsatt utvilsomt hindre for å få enda flere til å gå over på strøm.

2019 har uansett et altfor stort forsprang til at 2020 kan bli tidenes elbilår i Norge. Men at alt ligger til rette for at 2020 til slutt klart vil bli det nest beste elbilåret, er det liten tvil om.