Nå er Polestar 2 på vei til norske kunder

De første eksemplarene av Polestar 2 er på plass i Europa, melder bilprodusenten i en pressemelding. Bilene produseres i Kina, og er nå levert i Zeebrugge i Belgia for videre distribusjon.

Hovedvekten av bilene skal til Norge og Sverige, og de første kundebilene leveres ut i august. Samtidig melder Polestar at de snart åpner for å bestille prøvekjøring av bilen.

Det har kommet «noen hundre» biler til Europa så langt, og Polestar kan ikke fortelle oss noe om hvor mange av disse som kommer til Norge, ei heller når leveringstakten skal ta seg opp. De som bestilte bil først vil imidlertid også få bil først.

Polestar har ikke gått ut med hvor mange bestillinger de har fått fra Norge.

Polestar har så langt åpnet et utstillingslokale i Oslo, og er i ferd med å åpne et nytt på Solsiden i Trondheim. Her skal bilen stilles ut fra neste måned, og det vil være mulig å prøvekjøre.

Mulighet for oppgraderte dempere og bremser

Produsenten har for øvrig nylig lansert oppgraderingen «Performance pack», som er mulig å legge til nye bestillinger. Denne inkluderer regulerbare dempere, Brembo-bremsesystem, 20 tommers felger og enkelte endringer i designdetaljer. Pakken gir imidlertid ingen økt motorytelse, og koster 50.000 kroner ekstra.

Denne ekstrapakken kan ikke legges til allerede bestilte biler.

Polestar 2 er en uttalt konkurrent til Tesla Model 3. På papiret er de to også ganske like på mange områder, men Kina-svensken ligger an til å bli hakket mer praktisk. For eksempel er dette ikke en sedan, men en fastback eller kombi. Dermed er det for eksempel mulig å ha hund i bagasjerommet.

Polestar 2 kan leveres med større bremser og justerbare dempere. Foto: Polestar

Den kan også leveres med tilhengerfeste, som med 1,5 tonn kan trekke 500 kg mer enn Model 3.

Polestar 2 har firehjulstrekk med en motor foran og en bak. Samlet makseffekt er 300 kilowatt, mot 258 på Model 3, alternativt 340 kilowatt på «Performance»-utgaven.

Ytelsesmessig ligger Polestar 2 nærmere Model 3 med firehjulstrekk, men uten høy ytelse, da null til hundre er oppgitt til 4,7 sekunder. Det er 0,1 sekunder tregere enn Model 3. Mer enn nok akselerasjon for de fleste, vil vi tro.

Litt billigere

Prismessig er Polestar 2 et hakk billigere enn Model 3, med en totalpris på 469.000 kroner før ekstrautstyr legges til. En Model 3 med firehjulstrekk koster rett over 499.000 kroner i basiskonfigurasjon.

Det er ikke rett frem å sammenligne priser på biler, da grunnutstyrsnivået er forskjellig, og rekkevidden ikke er den samme. For eksempel er tre års service og tre års tilkoblede tjenester inkludert. Hos Tesla er ingen service inkludert (men dette er heller ikke påkrevd), og tilkoblede tjenester er bare inkludert i ett år. Rekkevidden på Model 3 er 560 km, mens den på Polestar 2 er 470 km.

Det er uansett helt åpenbart at Polestar har lagt seg tett opp mot den populære Tesla-modellen, både i spesifikasjoner og pris sammenlignet med utstyrsnivå.

Polestar 2 er for øvrig bygget på samme plattform som elbilen Volvo XC40 P8 AWD, som trolig kommer til å bli Geely-gruppens virkelige elektriske storselger her i landet.

De to bilene er ganske tilsvarende i spesifikasjoner, med 300 kilowatt makseffekt på motorene, og 0–100 km/t på 4,9 sekunder. Rekkevidden er oppgitt til 400 kilometer, noe som nok skyldes at XC40 er en SUV og dermed mindre aerodynamisk enn Polestar 2.