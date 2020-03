Elbilsalget i mars: Denne bilen suser fra Tesla

Mars går ubønnhørlig mot slutten, og vi har et klart inntrykk av hvilke biler som har blitt registrert mest denne måneden. Det er nok en gang Audi som topper statistikken, ifølge Elbilstatistikk.no.

Listen sier ikke nødvendigvis noe om hvilke biler som er mest populære, da det for eksempel kan tenkes at det er en lengre venteliste på andre modeller, og at det tar tid å få levert ut biler. Men det er ingen grunn til å tvile på at Audi E-Tron er og blir populær blant norske elbilkjøpere.

På andre plass denne måneden kommer Tesla Model 3. Denne bilen toppet registreringslistene i 2019, uavhengig av drivlinje.

Et skifte

Hittil i mars er det registrert 1552 nye Audi E-Tron. Så langt i år er totalen 3643 biler. Leveringstakten har dermed tatt seg en del opp sammenlignet med 2019, hvor det ble registrert totalt 5610 E-Tron.

Om Audi klarer å levere like mange biler i måneden i snitt som de har gjort så langt i år, vil de levere 14500 biler i år. Men det er ingen grunn til å tro at denne takten vil fortsette. Koronastengte bilfabrikker og underleverandører vil trolig bli en brems. Samtidig skal ordrebøker med den billigere E-Tron 50 tømmes.

For Teslas del er det ingen overraskelse at registreringen av Model 3 er på et langt lavere nivå enn mars 2019. Da skulle mange Model 3 leveres ut til kunder som hadde bestilt bil, og mars var den første store utleveringsmåneden for modellen.

5315 Model 3 ble registrert i mars i 2019, mot 958 så langt i mars – en reduksjon på nær 82 prosent.

Det registreres færre Tesla Model 3, men bilen er fremdeles populær. Foto: Marius Valle

Teslas returordning

En faktor som kan tenkes å spille inn er Teslas svært sjenerøse angrerett. Kunden kan trekke seg fra kontrakten frem til levering, og i tillegg levere tilbake bilen innen 14 dager etter utlevering.

Økonomisk usikkerhet kan tenkes å gjøre at flere velger å gå fra sine avtaler. Men det er ifølge Tesla ikke flere enn vanlig som benytter seg av mulighetene.

– Vi har ikke sett noen uvanlig økning i antall avbestillinger og returer i mars, sier Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef hos Tesla Norge.

Hvorvidt det blir en økning i returnerte biler og avbestillinger i april kan vi bare spekulere i.

Golf og Leaf ligger jevnt

Bak Model 3 finner vi de stadig populære modellene Volkswagen E-Golf og Nissan Leaf, som det har blitt registrert henholdsvis 604 og 556 modeller av. Dette er omtrent en gjennomsnittlig salgsmåned for disse modellene så langt i år.

Nykommeren Peugeot e-208 har også begynt å snike seg inn på topp 10-listen hos Elbilstatistikk.no. Denne måneden ligger det an til at det ruller nær 250 nye slike biler på norske veier.

Franskmennene slår dermed en annen franskmann; Renault Zoe, som har blitt registrert i knapt 200 eksemplarer. Totalt i år er det registrert 395 e-208 og 989 Zoe.

Ingenting slår mars i fjor

Det store spørsmålet nå er hvordan bilmarkedet ser ut som helhet for mars. Dette får vi vite når Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) slipper sine tall for registreringer i mars denne uken.

Det ligger imidlertid ikke an til at det registreres flere elbiler i mars i år enn mars i fjor. Det skyldes det store antallet registreringer av Tesla Model 3 for et år siden.

Totalt ble det registrert 11364 elbiler i mars i fjor (nye og bruktimporterte), mens det ligger an til å bli registrert ca. 6600 elbiler i mars i år – En nedgang på 42 prosent.

I mars 2018 ble det registrert totalt 6197 elbiler, så mars i år blir en noe bedre registreringsmåned enn dette.

De mest registrerte elbilene i Norge så langt er: