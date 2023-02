NAF reagerer på at Elbilforeningen reiser en debatt om metoden i deres sterkt promoterte rekkeviddetest. I NAFs test vil det være avgjørende om bilene rekker akkurat så langt at de passerer fjelltoppen mot slutten av løypa og dermed kan regenerere ned igjen.

Som en rekkeviddetest for å sammenligne ulike elbilers avvik mot oppgitt rekkevidde fra produsent, holder NAF-testen ikke mål. Vi står derfor fast ved kritikken.

Debatt om testmetode sauset sammen med mye annet

En debatt om testmetode burde være legitimt, men vi opplever at NAF heller vil skape inntrykk av at vi som kritiserer ikke er på forbrukernes side. NAF går til retoriske motangrep og konstruerer uenigheter for å dra oppmerksomheten bort fra kjernen i kritikken.

Det er for eksempel ingen uenighet mellom NAF og Elbilforeningen om at det er viktig å få vite hvor fort elbiler lader, og vi har aldri kritisert NAF for å teste dette. Tvert imot tester vi det selv.

Men NAF drar retorikken alt for langt når de hevder at det ikke hjelper med 600 hurtigladere langs testruta dersom forbrukerne får levert en helt annen ladefart enn forventet. Det betyr selvsagt enormt mye for elbilistene at vi fått et godt utbygd hurtigladenettverk i Norge – uavhengig av den enkelte bils ladefart.

Nå er de elektriske personbilene så gode at splitter nye forurensende biler ikke lenger har noe i nybilsalget å gjøre, sier Erik Lorentzen, fagsjef i Norsk elbilforening. Foto: Norsk elbilforening

Forbrukerne er ikke betatestere

Berve i NAF skriver videre at dersom elbilen ikke kommer opp bakken, skal man ikke klage på ruta, men bygge bedre biler. Nå bygger ikke Elbilforeningen biler, vi representerer elbilister. Man bør uansett unngå å skape et inntrykk av at den eneste saliggjørende måten å kjøre langtur på med elbil, er å ha en bil med et enormt batteri. Vi mener NAF drar det langt når de mener at forbrukerne brukes som betatestere. Her har vi nok litt ulike syn på hvor langt elbilsuksessen har kommet.

Vi gjentar gjerne at vi er enig med NAF i at den rekkevidden forbrukeren får oppgitt, bør gjenspeile virkelig rekkevidde i størst mulig grad, også om vinteren. Elbilforeningen støtter derfor ønsket om en egen oppgitt vinter-rekkevidde i dagens WLTP-norm. Men testene må utføres på en standardisert og faglig forsvarlig måte, heller enn å feile ved å sammenligne under ulike vilkår.

Og forbrukeren må få informasjon om at rekkevidden uansett påvirkes av svært mange faktorer. Elbilister med litt erfaring vet at man ikke fyller rekkevidde på batteriet, men energi. Hvor langt man kommer med den energien, avhenger av føre, temperatur, topografi og kjørestil. Rekkevidde ved reell kjøring vil alltid variere, og man får aldri en fasit.

Tar gjerne en metodedebatt

Berve harselerer med at Elbilforeningen tester hvor godt elbiler tåler sprengkulde. Testen viser at elbiler tåler kulde vel så godt som fossilbiler, noe vi synes er nyttig å vite, men dersom Berve er mer spesifikk i hva det er hun mener er problematisk, tar vi gjerne en metodediskusjon om testen.

Kuldetesten er uansett bare én del av et større vintertestprogram der vi har testet ladefart, regenerering på glatt føre, kjøre- og fjernlys i stummende mørke, bremselengder og framkommelighet. Vi gjennomfører ofte testene våre i områder med grisgrendt infrastruktur, på søken etter mest mulig krevende forhold vinterstid.

Nøler ikke med å foreslå forbedringer

For elbilutviklingen i kalde Norge vil det være viktig at bilprodusentene tar i bruk teknologi som faktisk finnes. Elbilforeningen vil derfor ha forvarming av batteriet for raskere lading. Vi vil ha varmepumper med god virkningsgrad for effektiv oppvarming av elbilene, slik at man reduserer rekkevidden i minst mulig grad. Vi vil også ha 12-voltsbatterier som tåler streng vinterkulde.

Elbilforeningen har vært pådriver for elektrifiseringen i 27 år. Vi har alltid stått fast på at det er mulig å elektrifisere bilparken, til det beste for klima og miljø. Men vi har ikke nølt med å påpeke feil og forbedringspotensial på elbilene som har blitt lansert.

På tide at nybilsalget blir helelektrisk

I Norge er vi blitt skikkelig gode på elbil. Det skyldes fremsynte politikere og ikke minst entusiaster som har satset elektrisk helt siden elbilene faktisk var små betaversjoner med kort rekkevidde og hurtigladerne ikke fantes.

Nå gleder vi oss over at elbiler er blitt «allemannseie» og at selv en bilorganisasjon som tradisjonelt har vært knyttet til fossilt drevne biler, omfavner elbilsuksessen. Vi håper det også betyr at NAF endelig slutter å forsvare dagens avgiftsrabatter på nye forurensende biler.

For nå er de elektriske personbilene så gode at splitter nye forurensende biler ikke lenger har noe i nybilsalget å gjøre. Men debatten om hva som er god forbrukerinformasjon, bør absolutt fortsette.