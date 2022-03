DEBATT: Elbil – strømpris

Elbilen er fortsatt en økonomisk vinner

Til tross for at strømprisene har skutt i været de siste månedene, er det ikke nødvendigvis slik at det er elbilen som har størst innvirkning på økonomien din. Ifølge NAFs undersøkelse ser man at drivstoffutgiftene for diesel- og bensinbiler fortsatt er høyere enn for elbilen.