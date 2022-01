NAF tester bergingsbil som kan lade elbiler

Da snøen lavet ned på Sørlandet i begynnelsen av desember, oppsto det kaos på E18. Opp mot 2500 biler var fanget i kø etter at flere vogntog kjørte seg fast. Enkelte sto et halvt døgn i kø.

I ettertid var det snakk om elbiler som gikk tomme for strøm, og fylkesberedskapssjefen i Agder sa til NRK at alle må tenke seg nøye om før de legger ut på veien med elbil i slikt vær.

Når elbiler går tomme for strøm, er vanlig praksis at bilbergere tar med seg bilene til nærmeste lademulighet. I motsetning til biler som går på flytende drivstoff er det tross alt ikke bare å ta med en jerrykanne med drivstoff.

Nå tester NAF ut nye metoder for å hjelpe strømtomme elbiler. De er i gang med å teste ut ny teknologi på bergingsbilene og egne løsninger for nødlading, forteller Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, til TU.

Servicebil med lader om bord

I Oslo har NAF Veihjelp en servicebil med en batteribank som kan brukes til å lade elbiler. Den har nok energi til å gi litt ekstra strøm til et par-tre elbiler, forklarer Sødal. Dermed kan strømtomme bilister kjøre til nærmeste ladestasjon for egen maskin.

Det er imidlertid ikke helt uproblematisk. Når servicebilen har tømt batteriet, må det lades opp igjen.

Ladeløsningen er av typen Votexa og kan levere 7,6 kilowatt. Foto: Club Logistics Services

– Da er den ute av drift en stund og gjør at folk som trenger hjelp, må vente lenger. Så enn så lenge er det enklere både for oss og elbilister som har kjørt seg strømtomme, å sende en bergingsbil som transporterer bilen til nærmeste hurtiglader, sier Sødal.

NAF har kjøpt en nødstrømløsning av typen Votexa, levert av Club Logistics Services. Den aktuelle batteribanken opererer på 220 volt og kan levere 30 ampere i inntil 85 minutter. Maks effekt er da 7,6 kilowatt. Batteripakken består av to LiFePO4-baserte moduler på 24 volt 180 amperetimer hver.

Totalt volum er 1370 liter, og pakken veier 121 kilo. Ingen liten sak, med andre ord. Leverandøren oppgir en pris på 10.500 euro, litt over 100.000 kroner. Foruten å lade elbiler kan de også levere 220 volt til andre formål ved behov.

Han sier at NAF har troen på å ha med batteribanker i langt flere veihjelpsbiler på sikt.

– Forventningene er at kostnadene på batteribankene vil gå ned, samtidig som de blir kraftigere. Det vil også komme teknologi som gjør at vi kan lade batteribanken mye raskere. Så dette kommer det til å bli mer av, men enn så lenge lærer vi av den ene vi har, sier Sødal.

Kunne vært løst med V2L

Det er politisk enighet om at det kun skal selges nullutslipps lette kjøretøy i Norge fra 2025. For tyngre kjøretøy er målet at 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2030.

Det betyr trolig at det blir aktuelt å sette i drift elektriske veihjelpsbiler i årene som kommer. Slike biler med store batteripakker eller brenselceller kan i teorien utstyres med V2L-løsninger (vehicle-to-load) som gjør det mulig å forsyne strandede elbiler med ladestrøm.

Inntil videre er det ingen elektriske varebiler på markedet som støtter dette, og i alle fall ikke med den effekten som er nødvendig for å lade en elbil. 230 volt-uttak i slike biler er som regel kraftig begrenset, vanligvis til rundt 300 watt.

Det finnes eksempler på biler med dette, som Hyundai Ioniq 5. Den kan levere 230 volt vekselstrøm med en effekt inntil 3,6 kilowatt.

Hyundai Ioniq 5 har i dag mulighet til å levere strøm fra batteriet. Foto: Mathias Klingenberg

Elektrifiserer servicebilene

Sødal forteller at NAF Veihjelp er i gang med å elektrifisere servicebilene sine. Dette er store varebiler, som nå begynner å få akseptabel rekkevidde for bruk i veihjelp.

For lastebilene med plan er ikke utviklingen kommet helt dit at det er aktuelt å sette inn elektriske varianter i dag. Ei heller å bruke dem til å lade elbiler.

– En planbil som brukes til veihjelp, har også liten plass til å lagre store batterier. Hvordan dette ser ut i fremtiden, er fremdeles usikkert. Men for lastebiler tror vi, som mange andre, at hydrogen vil være løsningen, sier Sødal.

Bilberging drives av tilknyttede bilbergere som opererer på kontrakt med ulike selskaper – som NAF, Viking eller Falck. Det er vanligvis ikke tjenesteleverandøren som eier bergingsbilene.