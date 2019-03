Eksplosiv vekst i norsk solenergi

Aldri har det vært installert så mye solenergi i Norge som i 2018. Det ble installert 29 prosent mer effekt i 2018 sammenliknet med 2017, og samlet akkumulert effektkapasitet her til lands utgjør nå 68 Megawatt peak (MWp), en økning på 52 prosent fra året før.

– Solenergi er ikke lenger noe for spesielt interesserte. Det har fått en veldig stor bredde, sier Lill-Torunn Kilde i Solenergiklyngen, en næringslivklynge for solenerginæringen i Norge.

Privatmarkedet tar av

Det er privatmarkedet for solenergi som nå virkelig tar av. Der man før har sett installasjoner av noen store industrianlegg, som Askos solanlegg i Vestby, er det nå vanlige husstander som installerer solpanel på egne hustak.

Andreas Thorsheim i Otovo sier solenergi ikke lenger er et Østlandsfenomen.

– Etterspørselen har vært mye drevet av mulighetene for å redusere strømprisen, sier Andreas Thorsheim, daglig leder i Otovo, en av dem som leverer PV-anlegg til privatmarkedet.

– 2018 var et vekstår der naboer rekrutterer naboer. Det var et tørt år med dyr strøm og mye sol, der solcellene hadde sin høyeste lønnsomhet noensinne, sier han.

Totalt ble det installert 23,5 Megawatt peak (MWp) med sol i Norge i 2018. Det er altså en økning på 29 prosent i forhold til hva som ble installert i 2017. Samlet akkumulert effektkapasitet i Norge, var ved utgangen av 2018 på 68 MWp.

– Vi ser nå at solenergi sprer seg veldig godt i bredden, sier Thor Christian Tuv, daglig leder i FUSen. Firmaet har erfaring med bygging av 100 000 kvm med solkraftverk på tak og fasader her i Norge.

– Det har de siste årene vært en sterk markedsvekst, der selskaper som Asko og NorgesGruppen har vært pionérer. I 2018 ble det flere installasjoner hos små og mellomstore bedrifter, sier han.

Solenergi vokser raskt i Norge. Grafikk: Multiconsult

Solbransjen i vekst: Kan bli like stor som Norges tredje største eksportindustri

Ikke lenger bare på Østlandet

Det er Multiconsult som har hentet inn bransjedataene for 2018 på vegne av Solenergiklyngen. Rådgivningsfirmaet skriver i en pressemelding at det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hoveddelen av det totale markedsvolumet. Fortsatt prisfall og økte strømpriser, samt mer oppmerksomhet rundt solenergi forklarer en del av veksten, skriver de i pressemeldingen.

Mer lønnsomhet ga også en effekt på den geografiske spredningen. Der man før har sett flest utbygginger rundt Oslofjorden, har man i 2018 sett at det nå også installeres anlegg over større deler av landet.

– Vi opplevde en spredning fra Oslofjord-området mot resten av Østlandet og Sør-Vestlandet i fjor. Så langt i år ser det ut til at 2019 blir gjennombruddsåret for Vestlandet, sier Thorsheim i Otovo.

Støtte fra Enova har også bidratt til veksten. Enova støttet 50 prosent flere anlegg hos husholdninger i 2018 sammenliknet med 2017

Det blir også flere og flere aktører i den norske solenergibransjen.

– Stadig flere selskaper tar solenergi inn i sine porteføljer. Større energiselskaper og entreprenører er eksempler på nye deltakere i klyngen. På den måten blir solenergi en mer integrert del av energimiksen, sammen med vannkraft og fjernvarme, og det ønsker vi velkommen, sier daglig leder Trine K. Berentsen i Solenergiklyngen. Hun mener det er viktig at norsk solenergibransje får gode vilkår i Norge, og kan bygge kompetanse.

– Da må vi ha et godt hjemmemarked og et godt grunnlag for å kunne ta de viktige markedsandelene ute for vår nye, grønne eksportnæring, sier Berentsen.