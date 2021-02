Ekspertutvalg oppnevnt etter skredet i Gjerdrum

– Skredet i Gjerdrum berørte oss alle. Jeg har stor respekt for at problemstillingene vi skal se på, er komplekse. Jeg er derfor glad for at utvalget er bredt sammensatt med faglig tyngde, kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen og økonomisk og juridisk kompetanse, sier Inge Ryan.

Ekspertutvalget ble oppnevnt av regjeringen fredag. Det skal undersøke årsakene og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av ulykker knyttet til kvikkleireskred i hele Norge

– Skapt utrygghet

– Skredet i Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet i Norge i nyere tid. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass et bredt sammensatt og svært kompetent utvalg med fagekspertise innen geoteknikk, geologi, overvann, juss og økonomi kombinert med praktisk erfaring fra forvaltningen, sier olje- og energiminister Tina Bru (H).

Utvalget skal levere sin første delrapport om årsakene til skredet i august i år og en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar neste år.

– Vi må lære av tragedien i Gjerdrum. Skredet har skapt utrygghet hos mange som bor i områder med kvikkleire. Selv om er trygt å bo på urørt kvikkleire, har jeg stor forståelse for at mange av dem som bor i slike områder, har mange spørsmål, sier Bru.

165 millioner ekstra

I forrige uke foreslo regjeringen å bevilge 165 millioner kroner ekstra midler til opprydding og sikringsarbeid i Gjerdrum. De ekstra pengene skal gå til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som skal stå for arbeidet.

Foruten tidligere SV-politiker Inge Ryan som leder, er utvalget satt sammen av partner Annegrete Bruvoll, beredskapssjef Ketil Matvik Foldal i Lillestrøm, assisterende statsforvalter Gunnar Ove Hæreid i Vestland fylke, professor i bygg- og miljøteknikk Tone Merete Muthanna ved NTNU i Trondheim, professor i geoteknikk Steinar Nordal ved NTNU i Trondheim, senioringeniør Hanne Bratlie Ottesen i Statens vegvesen og forsker Inger-Lise Solberg ved Norges geologiske undersøkelse i Trondheim.