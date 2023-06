Det melder Bane Nor onsdag. Eriksen tar over som toppsjef innen 1. november 2023. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping, en stilling han har hatt siden september 2022.

– Det er med stor tilfredshet jeg kan informere om at Thor Gjermund Eriksen har takket ja til konsernsjefjobben i Bane Nor, sier styreleder Cato Hellesjø i en pressemelding.

Hellesjø viser til Eriksens samfunnsengasjement, ledererfaring fra komplekse og store virksomheter og erfaring med statlig eierskap og politiske beslutningsprosesser, som gode forutsetninger for topplederrollen i Bane Nor.

– I valg av konsernsjef har styret også vektlagt Thor Gjermund Eriksen sin tydelige forståelse av utfordringene og mulighetene for Bane Nor og jernbanen, hans erfaring med å jobbe tett med fagforeninger og ikke minst evnen til å skape trygghet og stolthet i virksomheter han leder. Vi er svært fornøyde med ansettelsen, sier Hellesjø.

Hellesjø og Eriksen kjenner hverandre fra blant annet Sporveien der Hellesjø var konsernsjef frem til han gikk av i mai, mens Eriksen ble valgt inn som styreleder i Sporveien i fjor sommer.

Thor Gjermund Eriksen var tidligere journalist og redaktør i Dagbladet og Aftenposten, før han i 2006 ble direktør og senere konsernsjef i Amedia. I 2013 begynte han som kringkastingssjef i NRK, en rolle han hadde frem til høsten 2022. Det siste året har Eriksen vært administrerende direktør i Norsk Tipping.

– Bedre og mer jernbane, må være en del av løsningen når vi skal gjennom det grønne skiftet. Det finnes vel knapt noen viktigere oppgave enn å bidra til det. Sammen med nesten 5000 medarbeidere i Bane Nor, ser jeg fram til å jobbe for et bedre togtilbud. Ambisjonen må rett og slett være at folk som skal på jobben eller sende gods, kan stole på toget i større grad enn i dag. Bane Nor har et hovedansvar for det, men vi må jobbe bedre og mer samordnet i hele jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen i en uttalelse.

Tidligere konsernsjef i Bane Nor, Gorm Frimannslund, gikk av med umiddelbar virkning i mars. Henning Bråtebæk har vært konstituert som konsernsjef etter det og fortsetter i rollen frem til Eriksen er på plass. Fra høsten skal Bråtebæk lede den nye divisjonen for drift og vedlikehold i Bane Nor.

