Dykkerfartøy på vei til Helge Ingstad. Forbereder tømming av fregatten

Nødlossingen gjøres for å redusere risikoen for utslipp i forbindelse med neste fase av operasjonen, som vil være heving av fartøyet over på en nedsenkbar lekter, og videre transport til Haakonsvern. Forsvaret er ansvarlig for nødlossingen, mens Kystverket ivaretar tilsyn med operasjonen – samt den pågående oljevernaksjonen.

Den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad ved Øygarden i Hordaland mandag ettermiddag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Kystverket opplyser onsdag at det ennå er for tidlig å si noe om hvor lang tid nødlosseoperasjonen tar. Fregatten hadde 460 kubikkmeter marin diesel om bord på havaritidspunktet.

Onsdag ankommer også løftekranen Rambiz Hanøytangen. Den skal heve fregatten sammen med en annen kranbåt.

KNM Helge Ingstad ligger mer stabilt enn tidligere etter at Forsvaret har sikret fregatten ytterligere med forsterkninger akterut. Det meldes onsdag om nok en rolig natt i havområdet der skipet ligger.

Sjøforsvaret har tidligere kommentert at man har vært heldig med værforholdene i sikringsarbeidet. Værvarselet for de kommende dagene virker også lovende.

Amerikansk offiser

En amerikansk offiser oppholdt seg på broen til fregatten da den kolliderte med tankskipet Sola natt til 8. november.

Det er tidligere kjent at amerikaneren tjenestegjorde på fregatten som del av et utvekslingsprogram, men Bergens Tidende får nå bekreftet at hun var på broen under sammenstøtet.

Avisen skriver også at offiseren «var involvert i en opplæringssituasjon på broen».

Presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret har sagt følgende om den amerikanske offiserens generelle rolle om bord på skipet:

– Vedkommende ivaretok ikke noen selvstendig rolle om bord. Amerikaneren hadde opplæringsstatus, sier han.

Helge Ingstad drev navigasjonsøvelse, og den amerikanske utvekslingsoffiseren var under opplæring som vaktsjef, under ledelse av en norsk offiser, ifølge Dagens Næringsliv.

Forsvarsministeren orienterte

Det kan ta opptil ett år før det kommer et svar på hvorfor fregatten forliste, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Tirsdag ettermiddag orienterte han sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen om forliset av det høyteknologiske marinefartøyet.

– Vi har gitt den informasjonen som har vært offentlig til komiteen. Vi har fortalt om prosedyrene ved denne typen ulykker og diskutert litt rundt dette og snakket om hvordan vi ivaretar personell og mannskap, sa Bakke-Jensen.

Havarikommisjonen har ett år på seg til å komme med sin rapport, men statsråden la til at det ikke er noe som hindrer dem i å komme med den raskere.