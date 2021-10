Du kan tjene penger på laderen din

Hva om du kunne tjene noen kroner på å leie ut elbilladeren din på en slags «Airbnb» for ladere? Det er mulig å få til – ved å koble laderen opp til en skytjeneste som kontrollerer hvem som kan få tilgang til ladeboksen og når.

Danske Monta er nyoppstartet teknologibedrift som har satt seg som mål å løse dette. Ved å koble ladepunktet til Monta, kan du selv bestemme hva gjester skal betale for strømmen. Lurt dersom du har et ladepunkt det er lett for folk å stoppe ved.

For borettslag og bedrifter gir dette også en mulighet for styring av tilgang til ladepunkter, samt mulighet for å gjøre noen eller alle punktene tilgjengelig for dem som trenger å lade på ulike tider av døgnet.

I denne episoden har vi besøk av Montas norgessjef, Emma Wallin, som forklarer hvordan det fungerer og hva ambisjonene til det danske ladeselskapet er.

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

