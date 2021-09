Dansk oppstart vil la deg tjene penger på elbillading

Har du en lader som står ledig store deler av døgnet, kan du nå dele den med andre og tjene en slant på det. Det danske teknologiselskapet Monta etablerer seg i Norge, og melder om at de har ambisjoner om å løse deler av ladeproblematikken.

De mener at en av utfordringene i Norge er at det er et stort land med store avstander, og at det vil være behov for ladepunkter også på små plasser. Her er det imidlertid ikke snakk om hurtiglading, men normallading – altså ladepunkter som leverer vekselstrøm.

Det Monta kan bidra med, er en løsning som lar eiere gjøre ladepunktene sine tilgjengelig for alle. Kanskje ikke så aktuelt for deg med enebolig og lader i garasjen, men gjerne heller for borettslag, bedrifter og andre som har installert ladepunkter som står ubrukt i perioder.

Selskapet leverer en plattform som ladepunktene kan knyttes opp mot. Eier kan definere regler for når de er tilgjengelig for allmennheten. For eksempel kan en bedrift med ladepunkter på parkeringsplassen velge å åpne dem for alle på ettermiddag og natt.

Lar deg reservere lader

Plattformen tillater sanntidsdata om laderne, slik at brukerne kan se om ladepunktene faktisk er tilgjengelige. Løsningen kan også organisere køer, slik at elbilisten kan reservere en plass.

Monta lanserte sin tjeneste i Danmark i desember i fjor, og har siden gått inn i Storbritannia, Sverige, Tyskland og Frankrike, hvor de til sammen har knyttet til seg over 150.000 ladepunkter, ifølge pressemeldingen.

Plattformen støtter en rekke ulike ladepunkter fra over 20 forskjellige merker, inkludert Easee, Zaptec, Schneider, Eaton, Webasto og andre.

I praksis må ladepunktet støtte OCPP, en protokoll som gjør det mulig for ladepunktet å kommunisere med et sentralt styresystem. Det er vanlig på de fleste nye ladestasjoner. Enkelte, som Easee, lar brukeren konfigurere dette selv via leverandørens grensesnitt. De fleste ladepunkter krever imidlertid at en installatør konfigurerer ladepunktet.

Dette krever nødvendigvis at ladepunktet er koblet opp til internett.

Montas app brukes av både ladepunkteier og kunder. Illustrasjon: Monta

Brukerne må registrere seg som brukere hos Monta. Via tjenesten kan de følge med på hvor mye de har brukt på lading, ved at appen følger med på strømprisen. De som ønsker å dele tilgang til ladepunktet setter selv ladeprisen etter eget ønske.

Tar ti prosent

Monta tar ti prosent av inntektene for dem som deler sitt private ladepunkt. Utover det koster det ikke privatpersoner noe å ha tjenesten. Det samme gjelder bedriftskunder med inntil tre ladepunkter. For større kunder er det et månedlig abonnement som koster syv eller ti euro, men Monta tar da to prosent av inntektene fra transaksjonene.

Utover dette åpner tjenesten for såkalt smartlading, som gjør at du kan styre ladingen din slik at bilen stopper ladingen de periodene på døgnet hvor strømprisen er høyest.

Utover private ladepunkter, kan man starte lading hos ladeoperatørene Ionity og Eon i Norge via appen.