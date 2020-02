Du kan få «vanlige» skilt på elbilen

Det er slett ikke sikkert at du legger merke til det, men på veiene rundt om i Norge finnes det noen elbiler som ikke er helt som andre elbiler.

Enkelte elbilister kjører nå rundt med geografiske skilt – altså for eksempel SV, BS eller ZZ i stedet for EL, EK, EV eller EB.

Vi sto selv overfor en slik bil nylig, en Audi E-Tron med skilt som begynte på S, og ikke E.

For å komme til bunns i mysteriet sendte vi en e-post til Statens Vegvesen. Seniorrådgiver Jon Terje Presthus svarer at det er mulig å tildele geografiske skilt ved registrering av elbil.

Dette har alltid vært mulig ved registrering på trafikkstasjon, opplyser Presthus. 25. november i fjor fikk også forhandlerne mulighet til å registrere elbiler med geografiske skilt via registreringssystemet Autosys, sier Presthus.

– Det er i underkant av 40 registrerte elbiler (person- og varebil) som har bokstavkombinasjon fra et geografisk distrikt, skriver han videre.

– Må regne med å bli stoppet

Men hvordan er det for lovens lange arm når en elbil med geografiske skilt kjører i kollektivfeltet?

– Med vanlige elbilskilt går det raskt for politiet å se om bilen er elektrisk. Dermed må elbiler med geografiske skilt påregne å bli stoppet oftere i kollektivfeltet, sier Frank Halse, avsnittsleder ved trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Han synes det er en fordel med skilt som signaliserer at bilen er elektrisk, men at dette i praksis ikke er noe stort problem i dag.

– Da får folk sjansen til å si hei til en hyggelig politimann, sier Halse.

Hva med elbilfordelene?

Betyr geografiske skilt at elbilister må betale dieselpris i bommen?

Kort oppsummert: Nei. Men det er en del om og men før vi kommer til det svaret.

Avdeling for brukerfinansiering hos Vegvesenet forteller at man betaler elbiltakster så lenge man har en Autopass-brikke som spesifiserer at bilen er en elbil. De er imidlertid usikre på om man får riktig takst i bomringer med miljødifferensierte takster hvis kjøretøyet ikke har Autopass-avtale.

Vi ringer Fjellinjen, som forteller at også elbiler med geografiske skilt får elbiltakster i bommer de administrerer. Kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad forteller at Fjellinjens bomstasjoner registrerer kjøretøyene ved hjelp av opplysninger fra motorvognregisteret.

– Dette er for å sikre at rett takst blir registrert, uavhengig av om de har Autopass-brikke eller ikke, forteller Finstad.

Motorvognregister-koblingen er nødvendig fordi selskapet har miljødifferensierte priser, som skal sikre at de som forurenser mest, betaler mest i bommen.

Må ha Autopass

Det er kun Oslo og Bergen som opererer med miljødifferensierte priser. Hva så med de vanlige bommene?

Ferde driver bompengeinnkreving i Bergen, men har også bommer i Rogaland og Agder. Kommunikasjonsdirektør Marit Husa forteller at elbiler med geografiske skilt er avhengig av å ha Autopass-brikke hvor miljøegenskapene spesifiseres for å få elbilpriser i bommer utenfor Oslo og Bergen. Hvis man ikke har Autopass-brikke her, betaler man full pris.

Dette gjelder også elbiler med skilt som begynner med EL, EK, EV eller EB – det er dermed ikke unikt for elbiler med geografiske skilt.

Det er usikkert om geografiske skilt på elbiler nå blir en trend. Stikkprøver TU har gjennomført indikerer at fenomenet er nokså ukjent i bilbransjen.

– Vi er ikke kjent med at det er populært blant våre kunder, sier Anita Svanes, kommunikasjonssjef for Volkswagen i Møller Mobility Group.

Bergensere valgte vekk SV

Å kalle skiltene geografiske er for øvrig litt misvisende, ettersom du selv kan velge hvilken skiltserie du ønsker på bilen din. For eksempel ble det populært å velge vekk skiltserien SV i Bergen, da fintfølende bergensere var redde for at det skulle fremstå som en støtte til partiet som bærer denne forkortelsen.

I stedet ble det populært med ZZ fra Lakselv, eller BS fra Asker og Bærum. Heller skjeggrock eller bullshit enn Sosialistisk Venstreparti, der altså. Så skal det sies at frykten for å bli assosiert med Sosialistisk Ungdom aldri så ut til å være så stor blant vestlendingene.

Altså er det fritt frem å velge bokstavkombinasjon, så lenge den er ledig og aktiv. De ulike seriene er tildelt lokale trafikkstasjoner, men det er ingenting som hindrer deg i å bruke denne bokstavkombinasjonen et annet sted i landet.