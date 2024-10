I mai 2020 sprakk nyheten om at det var funnet juks i fire forskningsprosjekter i Haldenreaktoren. «En autoritær og fryktbasert lederkultur i Halden» var en av rotårsakene til mislighetene, ifølge granskerne som var hyret inn av Institutt for energiteknikk (Ife).

I dag, over fire og et halvt år senere, er tilsynsrapporten fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) klar. I en årrekke har de ført tilsyn med granskingen.

– Ife har manipulert tester utført for internasjonal atomindustri på en måte som gjør at man ikke kan stole på resultatene, sier DSAs direktør Per Strand i en uttalelse.

– Ife har tatt en unødvendig risiko for å tjene penger, og dermed satt atomsikkerheten i fare. Det er svært alvorlig, fortsetter han.

– Mange penger involvert

– Disse uredelighetene kunne ha medført betydelige sikkerhetskonsekvenser for nukleære anlegg og aktiviteter, uttaler han videre.

I uttalelsen heter det at DSA har vært særlig opptatt av å kontrollere hvordan de manipulerte dataene har vært benyttet, for å kunne gjøre nødvendige tiltak for å ivareta atomsikkerheten nå og i fremtiden. De har blant annet hatt dialog med atomsikkerhetsmyndighetene i de berørte landene.

– Det var mange penger involvert i de bilaterale kontraktene, og økonomi har etter DSAs vurdering vært en sentral motivasjon for uredelighetene, uttaler Strand.

– Samtidig har sikkerhetskulturen i Ife vært svak, og det har vært for dårlig styring og internkontroll. Det er bekymringsfullt at de som deltok i eller var kjent med disse handlingene i Ife var villige til å ta en slik risiko, uttaler han.

DSA fant til sammen seks avvik under tilsynet, som nå er avsluttet. De anmelder forholdet til Økokrim.

Mitsubishi rammet

Forskningsjukset skal ha gått ut på å bruke skjulte algoritmer til å endre data fra temperatursensorer inne i reaktoren, samt å endre oppsettet for eksperimenter, uten å fortelle dette til kundene.

Japanske Mitsubishi Heavy Industries er et av selskapene som ble rammet av saken. Basert på oversatte dokumenter fra det japanske strålevernet, kunne TU i 2021 fortelle hva som hadde skjedd med testene for Mitsubishi.

Inne i Haldenreaktoren fikk Mitsubishi bestrålt biter av det samme materialet som reaktortankene deres var laget av. Man skulle vurdere sprøhet i materialet. Tankene er en av de viktigste sikkerhetsbarrierene til et kjernekraftverk. Hensikten var å forsikre at de stadig eldre atomreaktorene i Japan var trygge å bruke videre.

I tilsynsrapporten blir det omtalt hvordan Ifes egen programvare ble brukt til å manipulere testen for Mitsubishi, ved at det ble lagt inn en algoritme som justerte og tilpasset rådata.

«Slik tilpasset IFE parameterne i eksperimenter til de spesifikasjonene som var avtalt med kunden, og forledet oppdragsgiver (kunden) til å tro at avtalte betingelser og parametere ble møtt under eksperimentene. Dette medførte økt risiko for skade ved videre bruk av resultatene», skriver DSA.

Det japanske strålevernet har vurdert sikkerhetsvurderingene for de japanske kjernekraftverkene ikke ble signifikant påvirket av mislighetene.

Ife har fått bekreftet fra tre av kundene at mislighetene i fire prosjekter ikke hadde sikkerhetsmessig påvirkning. For det femte prosjektet har Ife ikke fått tilbakemelding. DSA mener Ife bør forsøke å få tilbakemelding.

– Ville ikke skjedd i dag

Ife har vært kjent med rapportens innhold på forhånd.

– Vi tar DSAs tilsynsrapport til etterretning, uttaler administrerende direktør Nils Morten Huseby til TU.

– Som DSA påpeker, har Ife gjort en rekke tiltak for å bedre sikkerhetskultur, kontrollrutiner og etikk gjennom flere år, så dette ville ikke skjedd i dag, fortsetter han.

Haldenreaktoren ble stengt i 2018.

Huseby omtaler det som en tung og alvorlig sak, men mener at den viser at Ifes ansatte har tillit til at de kan varsle om vanskelige saker slik at de får en trygg nedbygging av atomvirksomheten.

– Det er svært viktig, uttaler han.

«Resultater berørt av mislighetene vil ikke videreføres på noe vis, heller ikke i database med eksperimentresultater, eller andre forskningsaktiviteter», har Ife nylig svart til DSA.

De skriver også at Ife i både i forkant av granskingen og som følge av den, har tatt omfattende grep for å styrke organisasjonens sikkerhetskultur.

I tilsynsrapporten beskrives en hendelse i 1997:

«I ett av prosjektene omfattet av mislighetene materialiserte risikoen seg, og endringer i eksperimentoppsettet medførte i 1997 en lekkasje av kontaminert vann fra eksperimentet som igjen medførte kontaminering av utstyr, og forhøyede stråledoser til Ifes personell ifm. utlasting og demontering av eksperimentoppsettet», heter det i rapporten.

Helge Kvamme og Ife-sjef Nils Morten Huseby da de la frem konklusjonene fra granskingen sommeren 2021. Foto: Roald Ramsdal

Intern varsling

Opprullingen av forskningsjukset startet etter at det ble bestemt at Haldenreaktoren skulle legges ned. Våren 2019 fikk Ife-ledelsen flere varsler om mulige uredeligheter i oppdragsforskning ved reaktoren for utenlandske kunder.

Forskningsinstituttet hyret inn Kvamme Associates til å gjøre en ekstern gransking. Samtidig åpnet DSA tilsynssak mot Ife, og det er rapporten fra dette tilsynet som først nå er klar.

Granskingen var ferdig sommeren 2021. Den endelige rapporten konkluderte med at det hadde vært vitenskapelig uredelighet i fem prosjekter for fire kunder i perioden 1995 til 2003 ved Haldenreaktoren.

Ifes gransking slo også fast at sikkerheten i Haldenreaktoren ikke er blitt påvirket av forskningsjukset.

Fellesnevneren for prosjektene med dokumentert juks, er at det oppstod en form for teknisk problem. Frykt for å miste kontrakter gjorde at kundene ikke ble varslet om problemer også fant man andre løsninger, fortalte Helge Kvamme til TU i 2021.

Ife-sjef Nils Morten Huseby pekte da også på forretningsmodellen som en av rotårsakene og at reaktoren var underfinansiert.

Haldenreaktoren hadde gjort seg avhengig av inntekter fra kundeprosjekter, og at et økende antall prosjekter satte integritetskulturen under press. Dersom noe måtte forandres i ett av eksperimentene, måtte reaktoren stenges i minst én uke. Det ville påvirke alle de andre prosjektene.

Økokrim venter

DSA har tidligere sett mislighetene ved Ife i sammenheng med en sviktende sikkerhetskultur som de mener er blitt avdekket ved instituttet.

I mai 2020 anmeldte Ife også saken til Økokrim. Anmeldelsen gjaldt forhold som ble beskrevet som forskningsjuks innenfor nukleærforskning, ifølge Økokrim.

De har fremdeles ikke tatt stilling til anmeldelsen, fordi de venter på DSAs vurderinger. I september fikk også de oversendt en tilsynsrapport, men med beskjed om at den ikke var endelig, fordi Ife hadde fått frist til å kommentere den.

– Vi er klar over at DSA vil sende en anmeldelse til Økokrim om saken. Når den er mottatt, vil vi naturligvis vurdere denne grundig, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til TU gjennom kommunikasjonsavdelingen.

TU har gitt daværende prosjektleder ved Haldenreaktoren mulighet til å besvare granskernes konklusjon om rotårsaken. Vedkommende ønsker ikke dette, får vi opplyst.

