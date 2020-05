Jukset med sikkerhetsdata for atomkraft: – Dette er meget alvorlig og uakseptabelt!

Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført en ekstern gransking som konkluderer med at misligheter har funnet sted i flere kundeprosjekter ved Haldenreaktoren. Det er Kvamme Associates som har gjennomført den omfattende granskingen de siste månedene. Her kan du lese et sammendrag av rapporten som nå er levert til Økokrim.