Forskningsjukset i Haldenreaktoren var drevet av frykt for å miste kontrakter

Kjeller: Den erfarne korrupsjonsjegeren Helge Kvamme er nå ferdig med oppdraget for Institutt for energiteknikk (Ife). Den uavhengige eksterne granskingen som Ife etablerte sommeren 2019 er avsluttet.

Konklusjonen er at det er dokumentert vitenskapelig uredelighet i fem prosjekter for fire kunder i perioden 1995 til 2003 ved Haldenreaktoren.

Totalt åtte prosjekter er blitt gransket, i tre av disse har granskerne konkludert med at det ikke er misligheter.

– Granskingen har kommet til bunns i saken, sier Ife-sjef Nils Morten Huseby til Teknisk Ukeblad.

Torsdag offentliggjorde Ife et endelig sammendrag fra granskingen, som gir innblikk i flere nye opplysninger.

– Frykt for å miste kontrakter

Fellesnevneren for prosjektene der det dokumentert juks, er at det oppstod en eller annen form for teknisk problem.

Helge Kvamme og Ife-sjef Nils Morten Huseby. Foto: Roald Ramsdal

– Av frykt for å miste kontrakter, så unnlot man gjerne å varsle kunden om problemer og så fant man andre løsninger, forteller Helge Kvamme til TU.

Han understreker at det er et sammensatt bilde. De har rekonstruert i detalj hva som skjedde i hvert enkelt prosjekt. I tillegg har de laget en årsaksanalyse, der de har sett på kulturen, kontrollmekanismer og økonomiske forhold.

Ifølge granskerne var det typisk to situasjoner som førte til at data ble manipulert og/eller testoppsett ble endret.

Det første var hvis prosjektet mislyktes med å oppfylle testkrav og operasjonelle spesifikasjoner.

Det andre var dersom det oppstod utfordringer under design eller testing og det var en risiko for forsinkelser og for å miste kontrakter.

Normalen var at feil under testing ble diskutert med kunden, ifølge granskernes kilder. Dette skjedde ikke i prosjektene der det er dokumentert uredelighet.

Peker på penger

De bilaterale kontraktene var store inntekter for Ife og viktige for å finansiere aktivitetene ved Haldenreaktoren. Over tid ble det et økende antall slike prosjekter og dette satte integritetskulturen under press, ifølge granskerne.

Ife-sjefen peker på forretningsmodellen som en av rotårsakene.

– Reaktoren var underfinansiert i forhold hva det kostet å holde den i gang, forteller Huseby.

Han forklarer at det var stor kompleksitet ved å ha en rekke forskningsprosjekter inne i reaktoren samtidig. Dersom noe måtte forandres i ett av eksperimentene, måtte reaktoren stenges i minst en uke. Det ville påvirke alle de andre prosjektene.

– Man kom i en vanskeligere og vanskeligere situasjon, man var helt avhengig av inntektene, forteller Huseby.

Prestisjen til Haldenreaktoren spilte også en rolle.

– Det var viktige eksperimenter og viktig å levere, sier han.

«Fokuset på å levere i henhold til kontrakt ser ut til å ha skapt feil prioriteringer i

daglige beslutningstaking», heter det i sammendraget fra granskerne.

Ifølge granskerne vokste det frem et mønster med økt toleranse for risiko, kvalitetsproblemer og aksept av avvik fra dokumentasjonskrav, inkludert aksept for ufullstendig eller feil informasjon til kundene.

Granskingen peker også på ledelsen. Granskerne skriver at Ife i Halden gjennom år ikke hadde tilstrekkelige systematisk kontroller, overvåking og internrevisjon.

«Utilstrekkelige kontroller førte til en svekket integritetskultur, som også gjorde det vanskelig å oppdage misligheter», skriver granskerne i sammendraget.

DSA har tidligere gått ut og sagt at de ser forskningsjukset i sammenheng med sviktende sikkerhetskultur.

Flere personer instruerte mislighetene

Da granskerne la frem de foreløpige resultatene i fjor vår, het det at en ikke navngitt person «har vært instrumentell» for jukset. Nå peker de på flere personer.

Granskingen har kommet frem til at flere personer var involvert i alle mislighetene eller deler av mislighetene. Mange har hatt en liten rolle, men noen få har hatt oversikten over hele bildet.

– Noen få personer hadde oversikt over hele bildet, forteller Kvamme.



– Mange har vært brikker i et spill, som kanskje ikke har forstått hva dette var. De har fått beskjed om å utføre en handling, uten at de har sett eller forstått at det kan ha utløst en hendelse som er uønsket, forteller Kvamme.

«Undersøkelsen har funnet at et begrenset antall personer fungerte som ‘directing minds’ for aktivitetene i Halden og at disse individene var instrumentelle i konseptualisering og instruksjon av misligheter», heter det i sammendraget fra granskerne.

Ifes systemer for ledelse og overvåkingsmekanismer var også utilstrekkelige til å fange opp mislighetene. Dette gjorde at jukset kunne fortsette, ifølge granskerne.

– Det har vært kontroll, men ikke god nok kontroll, sier Kvamme til TU.

Han peker også på kulturen.

– Det var ikke en kultur for å gi beskjed. Det har vært en kulturendring, sier den erfarne granskeren.

Granskerne har kommet med en rekke anbefalinger til Ife, og flere av disse er allerede innført for å unngå at noe liknende kan skje igjen.

– Det er utrolig viktig å ha en kultur hvor folk tør å komme frem med ting, uten å være redd for represalier eller at det får negative konsekvenser, sier Huseby.

Varsler i 2019

Gjennom flere tiår ble materialer og brensel for bruk i kjernekraftverk testet i Haldenreaktoren. På 1980-tallet og utover ble de bilaterale kontraktene om oppdragsforsknings stadig viktigere for å sikre penger. I 2018 vedtok Ife å legge ned forskningsreaktoren.

Våren 2019 kom den store overraskelsen. I forbindelse med omorganisering etter at reaktoren ble besluttet stengt, fikk Ife varsler om at ikke alt hadde vært som det skulle være i enkelte tidligere forskningsprosjekter.

Varslene gjaldt mulige uredeligheter i oppdragsforskning for utenlandske kunder.

De satte umiddelbart i gang en ekstern gransking ledet av Kvammes selskap Kvamme Associates. Granskerne skulle avdekke hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og belyse om forholdene har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser.

Under granskingen har de gjort innledende undersøkelser av mange prosjekter. Etterhvert ble totalt åtte prosjekter gransket.

«Dusinvis av prosjekter utført i Haldenreaktoren som involverte stråletestprogrammer med en varighet fra 7 måneder til 20 år er nøye dokumentert, gjennomgått og analysert», heter det i sammendraget.

Granskerne har intervjuet over 60 personer, gjennomgått om lag 30.000 e-poster og et «enormt» antall dokumenter.

Ikke sikkerhetskonsekvenser for Haldenreaktoren

Granskerne har ikke funnet at uredelighetene har ført til noen sikkerhetsmessige konsekvenser for Haldenreaktoren.

For ett forhold der testen ble gjennomført i perioden juli 1996 til september 1997 konkluderer sikkerhetsvurderingen med at løsningen som ble valgt i gjennomføringen av prosjektet førte til en økt sikkerhetsrisiko mens testen pågikk.

Ife-ansatte i reaktoren kunne blitt utsatt for økt gammastråling dersom det hadde skjedd en uforutsett hendelse under testen. Ife er ikke kjent med at denne risikoen da eller senere har ført til noen uønsket hendelse. TU omtalte dette i høst, etter at DSA var orientert om dette.

Granskerne har hatt tett dialog med de berørte kundene. Målet har vært å sette kundene best mulig i stand til å avklare eventuelle sikkerhetsmessige konsekvenser.

De tekniske ekspertene i granskingen har ikke klart å finne konsekvenser for sikkerheten ved andre kjernefysiske anlegg. «Ife ga testdata og hadde begrenset kunnskap om bruken av dem», heter det i sammendraget.

Noen berørte kunder har informert om at uredelighetene ikke har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser for anlegg i utlandet. Andre kunder har ikke avkreftet eller bekreftet dette.

Enkelte kunder har bedt om å få dataene som ikke ble endret, for å vurdere eventuelle konsekvenser.

– Kundene har vært overrasket. De har tatt dette seriøst, forteller Huseby, som legger til at dialogen med kundene ikke er avsluttet.

Så langt har de ikke blitt møtt med noen varsler om rettslige skritt fra kundene, som følge av mislighetene, bekrefter han. De riktignok blitt møtt med krav om å dekke kostnader for kundenes arbeid med granskingen.

– Det har vi sagt at vi er villige til å diskutere, sier han.

Kan ikke si noe om kundene

Ife selv kan ikke si noe om kundene som er påvirket av forskningsjukset, på grunn av taushetsavtaler.

TU har tidligere avdekket at atomgigantene Mitsubishi Heavy Industries og Hitachi-GE Nuclear Energy er blitt varslet om misligheter i prosjekter de fikk gjort hos Ife.

NRK tidligere har avdekket at Atomic Energy of Canada ble varslet om juks.

Nylig avdekket TU også flere detaljer som granskerne har undersøkt i et prosjekt for en amerikansk kunde. En av påstandene gikk ut på at det skal ha blitt laget to sett illustrasjoner fra eksperimentet, angivelig for å skjule at testriggen ikke fulgte kundens spesifikasjoner.

Dette eksperimentet ble betalt av The Nuclear Fuel Industry Research (NFIR) Group – et internasjonalt samarbeid mellom atomkraftselskaper, leverandører av atombrensel og forskningslaboratorier – som blir ledet av den respekterte amerikanske forskningsinstitusjonen EPRI (Electric Power Research Institute).

TU oppdaterer saken