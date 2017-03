«Dronningen av meningsløse roboter» til norske ingeniører: – Ikke ta ting så himla alvorlig!

Hun bærer tilnavnet «Queen of Shitty Robots» med stolthet. Svenske Simone Giertz lever av å lage roboter som «er dårlige på en bra måte», som hun sier.

– Folk tenker det er lett å bygge dårlige roboter, men det er vanskelig! sier Giertz til TU.

– Den dårligste roboten er den som ikke starter, men det er jo ikke noe gøy. Derfor bruker jeg mye tid på å planlegge hvordan roboten skal fungere dårlig, sier Giertz.

26-åringen fra Stockholm har en halv million abonnenter og over 23 millioner videoavspillinger på sin offisielle Youtube-kanal. Videoene viser hvordan robotene hennes (ikke) fungerer.

I dag bor svensken i San Francisco, hvor hun deler tiden sin mellom Youtube-kanalen og arbeidet med nettstedet Tested. I tillegg til å være en hyppig gjest på ulike TV-show, reiser hun rundt med foredrag om robotbyggingen.



Magnus (21) så dronene ligge og slenge: Da kom ideen

(Artikkelen fortsetter under nettroll-roboten)

Applausroboten er en av robotene Giertz liker aller best. Foto: Mathias Klingenberg

Ingen barndomsdrøm

Giertz studerte ett år med fysikk på den Kongelige tekniske høgskolen i Stockholm før hun droppet ut i 2012. Hun har også jobbet som journalist i ulike svenske medier. For rundt tre år siden begynte hun for alvor å lære om teknologi.

– Det var absolutt ikke en barndomsdrøm å bygge roboter. Men jeg har alltid likt å bygge ting, og hadde et ønske om å bli vitenskapskvinne. Jeg fant ut at det både var gøy og lærerikt å bygge roboter, sier Giertz.

Hun ønsket egentlig å lage et barne-TV-program om roboter, og sendte inn en egenprodusert pilotepisode til en svensk TV-kanal. Det var til denne piloten hun laget den første «shitty» roboten: tannbørstehjelmen.

Da hun ikke fikk noen svar fra TV-kanalen, lastet hun opp en syv sekunders videosnutt av tannbørstehjelmen på Youtube og Reddit. Noen timer senere hadde videoen fått over en halv million seere.

(Saken fortsetter under videoen av tannbørstehjelmen)

Det var ingen gjennomtenkt strategi som gjorde at hun la ut videoen, forteller Giertz.

– Da jeg hadde bygget tannbørstehjelmen, visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre med den. Istedenfor å bare la den ligge, lastet jeg opp videoen på nettet. Det viste seg at det også var andre som syntes maskinen var morsom, sier hun.

Her sover Foxconn-arbeiderne i lunsjen: Snart blir nesten alle erstattet av roboter uten behov for pauser

(Artikkelen fortsetter under videoen av vekkeroboten, en av Giertz' mest populære oppfinnelser)

Arduino og aluminium

Giertz bruker ulike byggemetoder og materialer til forskjellige typer roboter. Hun baserer seg gjerne på aluminium-produkter, slik som byggeserien Actobotics, og kombinerer dette med Arduino-basert elektronikk.

– Jeg bruker de teknikkene jeg til enhver tid holder på å lære meg. Jeg har akkurat fått en 3D-printer som jeg har begynt å skrive ut ting med. Jeg har også fått tak i en CNC-maskin (maskiner som lager deler i metall ved hjelp av datamaskiner, journ. anm.), så nå skal jeg begynne å fabrikkere aluminiumsdeler, sier hun.

– Det er ikke alle oppfinnelsene mine som er laget fra bunnen av. I noen prosjekter bruker jeg robotarmer på nye måter, for eksempel da jeg laget frokostmaskinen, sier Giertz.

(Saken fortsetter under videoen av frokostmaskinen)

Får pepper når robotene er for bra

– Har du noen gang forsøkt å lage roboter som skal fungere godt?

– Ja, men jeg kan ikke legge dem ut på nettet. En gang laget jeg en robot som serverte øl. I ett av videoklippene serverte den ølen nokså bra. Da fikk jeg mange kommentarer som sa at «Nei, dette fungerer altfor bra! Du har mistet det!», sier hun.

Giertz er opptatt av å ha det gøy med oppfinnelsene sine.

– Så lenge har det gøy, fortsetter jeg med «shitty robots»-prosjektet. Det kan fort bli slik at man føler at man må fortsette med det som folk liker. Men om jeg ikke vil laste opp en til video, er det helt greit, sier hun, og legger til at hun ikke har planer om å abdisere som dronningen av meningsløse roboter med det første.

Robotisering i Norge: Dropper Kina - legger fabrikk for bildeler til Gjøvik

(Artikkelen fortsetter under videoen av applausroboten)

Vil ut i verdensrommet

Hennes overordnede mål er å dra ut i verdensrommet. Derfor har hun nylig gjennomført prosjektet «DIY Astronaut», hvor hun med ulike midler forberedte seg på et liv i rommet. Prosjektet kulminerte med at hun var i vektløs tilstand i 7,5 minutter.

– Hva kan skolerte, norske ingeniører lære av deg?

– Ikke ta ting så himla alvorlig, særlig når man jobber med teknologi. Når man vil skape noe nytt, er det viktig å være leken. Du må synes det er greit at ting mislykkes, for det kommer til å skje. Dersom du forsøker deg på noe vanskelig, kommer du til å mislykkes veldig mange ganger, sier hun.

– Så håper jeg at jeg kan være til inspirasjon. Når jeg kan klare det, kan alle klare det, legger Giertz til.

Vi runder av med en lengre video av roboten Giertz sier hun liker aller best: Popcorn-hjelmen: