Drømmen er å lage så gode høyttalere som fysisk mulig

Som mange andre bedrifter har selskapet NNNN sprunget ut av videokonferanseselskapet Tandberg og senere Cisco. Forskjellen til de andre avleggerne er at NNNN jobber med lyd og ikke video. Men de fleste skjønner at oppskriften på en god videokonferanse inkluderer god lyd.

God lyd er noe Rune Skramstad har drevet med siden han tok diplomen på ingeniørhøyskolen. Sensor ble så begeistret for hva han hadde laget at han øyeblikkelig ville sette den i produksjon. Så unge Skramstad måtte straks etablere selskap, patentere og produsere. Høyttalerne hans fra den gangen står ennå på Lerkendal hvor de skaper stemning på Rosenborgs hjemmebane.

Spoler vi frem til i dag og hopper over mange år i Tandberg og Cisco er NNNN, hvis navn spiller på fire nordmenn som gründere og utseende til en sinuskurve, etablert på Gulskogen i Drammen med rundt ti ansatte i et gammelt industrilokale. Der har vi vært på besøk og fått demonstrert lyd vi ikke trodde var mulig. Det å kjenne at lyden ned til 16 Hz ikke bare påvirker ørene, men helt inn i skjelettet, er en opplevelse.

Les mer her.

NNNN satset først på konserter og festivaler. Kanskje ikke den beste strategien under pandemien, men de har holdt det gående ved å levere til utesteder og faktisk til private som gjerne vil ha hornhøyttalere i stua.

